Trening

Powrót Nawrockiego, Johansson indywidualnie

Wtorek, 16 listopada 2021 r. 21:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po dwóch dniach wolnego piłkarze Legii wrócili do treningów i rozpoczęli bezpośrednie przygotowania do starcia z Górnikiem Zabrze. Po przerwie spowodowanej kontuzją do zajęć wrócił Maik Nawrocki. Młody stoper na razie ćwiczy indywidualnie i nie będzie brany pod uwagę na niedzielne spotkanie, ale jak zapowiedział szkoleniowiec możliwy jest jego występ z Leicester City. Indywidualny trening ma także Mattias Johansson, który raz po raz zmaga się z różnymi dolegliwościami.



Do drużyny dołączyło kilku kadrowiczów: Kacper Tobiasz, Kacper Skibicki i Mahir Emreli. W sumie we wtorkowych zajęciach wzięło udział 20 zawodników z pola i pięciu bramkarzy. Oprócz wymienionych wyżej trenowali: Josue, Kacper Kostorz, Rafael Lopes, Yuri Ribeiro, Tomas Pehkart, Luquinhas, Artur Jędrzejczyk, Mateusz Hołownia, Lindsay Rose, Bartłomiej Ciepiela, Bartosz Slisz, Szymon Włodarczyk, Ihor Charatin, Mateusz Wieteska, Lirim Kastrati, Andre Martins, Artur Boruc, Maciej Kikolski, Jakub Trojanowski i Jakub Murawski (rocznik 2005).



Na środę sztab szkoleniowy zaplanował dwie sesje treningowe - pierwsza rozpocznie się o godzinie 11 a druga o 14:30.