Podwójnie intensywna środa

Środa, 17 listopada 2021 r. 18:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środa dla piłkarzy Legii stała pod znakiem podwójnego wysiłku. Sztab szkoleniowy zaplanował dwie jednostki treningowe. Pierwsza rozpoczęła się o godzinie 11, a druga jednostka o godzinie 14:30. Ze zgrupowań swoich reprezentacji wrócili kolejni gracze - rano trenowali Filip Mladenović, Ernest Muci, a po południu dołączył Cezary Miszta. Zabrakło jedynie Jurgena Celhaka, którzy we wtorek zanotował występ w barwach narodowych.



We wtorek na boisku nie zobaczyliśmy Maika Nawrockiego - stoper ćwiczył w siłowni. Na pełnych obrotach pracował natomiast Mattias Johansson. Nieobecny był Artur Boruc, doświadczony bramkarz przez chwilę przyglądał się z boku poczynaniom kolegów z drużyny.



Przez pierwsze 20 minut legioniści pracowali nad motoryką pod okiem Michała Kwietniewskiego. W ćwiczeniach wykorzystane były m.in. liny, tyczki, małe bramki, gumy i piłki gimnastyczne. Następnie zawodnicy zmienili boisko, gdzie czekały na nich cztery place do różnych gierek. Zawodnicy podzieleni na siedem trzyosobowych grupek rywalizowali m.in. na duże i małe bramki, a także zdobywali punkty strzelając między pachołkami. Następnie odbyła się gra trzech siedmioosobowych drużyn na skróconym polu, co dwie minuty następowała zmiana jednego z zespołów. Na zakończenie pierwszej sesji treningowej sporo rywalizacji i uśmiechu na twarzach wywołał specyficzny konkurs główek, po którym z wygranej cieszyły się obie drużyny. Po 90 minutach zajęcia zostały zakończone, choć część zawodników pozostała na boisku i pracowała jeszcze przez kilkanaście minut nad wybranymi przez siebie aspektami.







Po obiedzie i odprawie zespół ponownie stawił się na boisku i tym razem trener Marek Gołębiewski skupił się na typowych zadaniach taktycznych. Trener instruował zawodników jak organizować grę począwszy od bramkarza. Podczas zaciętych rywalizacji w jednym ze starć mocno ucierpiała piszczel Lirima Kastratiego. Reprezentant Kosowa przemógł jednak ból i po kilku minutach wrócił do treningu. Zespoły rywalizowały w następujących składach:

Szarzy: Miszta - Hołownia, Wieteska, Jędrzejczyk - Ribeiro, Ciepiela, Andre Martins, Skibicki Luquinhas, Emreli, Muci

Zieloni: Tobiasz - Johansson, Charatin, Rose - Kastrati, Slisz, Josue, Kostorz - Lopes Włodarczyk, Pekhart







Po godzinie piłkarze podzieleni zostali na kilka grup, które pracowały z asystentami. Trójkę młodych napastników (Emreli, Kostorz, Włodarczyk) zajmował się Przemysław Małecki, z innymi ćwiczyli Alessio De Petrillo i Inaki Astiz, a pozostałą grupą zawiadywał Gołębiewski. Josue i Andre Martins doskonalili rzuty wolne z okolic pola karnego, a Pekhart, Rose, Jędrzejczyk, Hołownia, Wieteska i Lopes uderzali po piłkach dośrodkowanych ze skrzydeł przez Ribeiro i Gołębiewskiego.



Od czwartku do soboty treningi będą zamknięte dla mediów. Mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 21 listopada o godzinie 17:30.



Fotoreportaż z dwóch treningów - 53 zdjęcia Woytka









fot. Woytek / Legionisci.com