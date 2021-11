Legia szuka następcy Boruca?

Jak podaje Przegląd Sportowy Radosław Kucharski oglądał ostatni mecz Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin z pozycji trybun, aby lepiej przyjrzeć się potencjalnym następcom Artura Boruca . Nie ma co ukrywać, że najpewniej sezon 2021/22 będzie ostatnim dla Artura Boruca w Legii. "Wojskowi" bacznie szukają godnego następcy. Zdaniem Przeglądu Sportowego w kręgu zainteresowań mistrza Polski znaleźli się: Chorwat Dante Stipica (aktualnie Pogoń Szczecin) oraz Vladan Kovačević (aktualnie Raków Częstochowa). Czy opcje są realne? Na pewno Legia musiałaby wyłożyć sporo pieniędzy, aby ściągnąć do swoich szeregów Chorwata czy Bośniaka.

Bródno - 27 minut temu, *.play-internet.pl Ja mam taką propozycję rozwiążmy tą naszą akademię w Grodzisku. Szkoda czasu skoro my nie możemy wypuścić stamtąd żadnego piłkarza na miarę tej ligi. No litości skoro ciągle ktoś jest za słaby na tą chujowa ligę to może nie potrafimy szkolić. Teraz będą szukać bramkarza i znowu przyjdzie jakiś wynalazek do i tak nie małego już multi kulti w tej drużynie. Naprawdę nie potraficie żadnego małolata nauczyć łapać piłki na kilku metrach. Komedia a nie szkolenie odpowiedz

Marcel - 7 minut temu, *.t-mobile.pl @Bródno: Nic dodać, nic ująć. Przybijam ci piątkę ziomeczku. odpowiedz

Dziadu kudłaty - 34 minuty temu, *.centertel.pl Kup kogoś na obronę bo to co wyprawiaja nasi wirtuozi piłki kopanej w strefie obrony woła o pomstę do nieba , albo ustawiaja to u buka albo sa tacy tępi ... brak krycia beznadziejnie głupie faule , ida na poerwszy zwòd czyli na raz , nie mòwiac juz o bajecznej technice i czytaniu przeciwnikow ... odpowiedz

Kibol - 34 minuty temu, *.chello.pl I bardzo dobrze bo obecnie bez Boruca jest totalna padaka w bramce!!! odpowiedz

:// - 1 godzinę temu, *.plus.pl Już widzę jak znajdzie tak samo jak za juranovicia veso i wszolka przyszedł Ribeiro co gra u Gołębiewskiego na prawej stronie :) odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.29 Parafrazując słowa Premiera : " Miszta po kontuzji nie jest tym Misztą przed kontuzją". Niestety Miszta poprawne / nie znaczy dobre/ występy przeplata występami kiepskimi mówiąc delikatnie . Potrzebny mu jest psycholog, aby doprowadził go do " pewności " w polu bramkowym . Miszta często zachowuje sie w polu bramkowym " niepewnie " co prawdopodobnie pozostało mu po odniesionej kontuzji. Im wcześniej pozbędzie się tego urazu w swerze psychiki tym większe prawdopodobieństwo że się jego pozbędzie. Na dzień dzisiejszy Tobiasz rokuje większe nadziedzieje na rozwój a następnie ustabilizowanie formy na określonym poziomie. odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.150.124 Za dużo naszych w składzie mamy.

odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.239 Mamy dobrych młodych bramkarzy tylko nie ma kto ich szkolić i nie mają od kogo ich brać odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.centertel.pl Aby, wziąść Stipica, potrzebne by było na stole z 2 mln euro. 2 mln euro za bramkarza, już widzę jak Legia tyle daje. Przypominam, że miesiąc temu, Stipica podpisał kontrakt do 2026 roku. odpowiedz

FC Stargard - 2 godziny temu, *.167.12 Nie ma opcji na taki transfer. Obecnie Chorwat jak i Bośnia dopiero podpisali nowe kontrakty. Który dobry bramkarz przyjdzie w takiej sytuacji do klubu? odpowiedz

POLSKA!LEGIA!ŚWIAT! - 1 godzinę temu, *.120.63 @FC Stargard: POZDRO STARGARD!ZAWSZE!ZA!LEGIĄ! odpowiedz

Haha - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legii nie stać na Kovacevica. Pójdzie na zachód za grube miliony. odpowiedz

Kucharski Out - 2 godziny temu, *.chello.pl Oczywiście obcokrajowcy bo jakże inaczej :( odpowiedz

joł - 3 godziny temu, *.com.pl widać że Boruc w zimie wylatuje do USA i jest potrzebny doświadczony bramkarz przy którym Miszta i Tobiasz będą się dalej uczyć...stawiać tylko na młodych? widzimy jak to się kończy...jeden babol i nie wytrzymują ciśnienia... odpowiedz

Bielany - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Skończcie już proszę z tymi obcokrajowcami. odpowiedz

arek - 3 godziny temu, *.chello.pl przecież mamy dwóch młodzieżowych reprezentantów : Miszta i Tobiasz, Kochalski na wypożyczeniu. Jeśli mamy jakąś korzyść z tej żałosnej akademii to tylko na bramkę, ale błazen Kucharski akurat tam szuka wzmocnień odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.chello.pl zaden z nich nie przyjdzie do pierwszej ligi odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.telefonica.de Boruc nie chce współpracować z LICHWIARZEM MIODUSKIM I JEGO AMATORAMI I NAJEMNIKAMI ZAGRANICZNYMI . BRAWO ARTUR . MIODUSKI WON Z LEGII PARODYSTO odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jeśli bawimy się w spekulacje to wolałbym Hładuna z Lubina. odpowiedz

(L)egia - 4 godziny temu, *.198.179 Najwięcej zyskalibyśmy, gdyby Kucharski spalił wrotki i trzymał się jak najdalej od Legii. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Szczerze wątpię,by Stipica,czy Kovačević będą chcieli przyjść do pierwszoligowca. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.centertel.pl @FOREVER LEGIA : Zmień nazwę skoro sądzisz że Legia spadnie. Okej, też jestem mega wkur...ony ale nie ma szans byśmy spadli odpowiedz

Slodki - 3 godziny temu, *.orange.pl @Michał:

Spokojnie, to pisał FOREVER KRETYN odpowiedz

Q@q.pl - 4 godziny temu, *.. Czarek i Kacper! Róbcie swoje i trenujcie pod batutą Pana Krzysztofa. Nie przjmujcie się tym co pismaki wypisują. Obsada bramki jest najmniejszym problemem Legii.

odpowiedz

WarszawskaOchota - 4 godziny temu, *.orange.pl Z naszej ligi byłbym za sprowadzeniem Stipicy albo Placha.

A może nikogo nie sprowadzać w miejsce Boruca i postawić w 100% na Misztę ? odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.net.pl Raczej trener Dowhan powinien sie tym zajac i miec decydujacy glos a nie laik- Kucharski odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl nie rozumiem polityki klubu mają dwóch utalentowanych bramkarzy Miszte i Tobiasza i własnie oni powinni być następcami Boruca trzeba nimi grać jak oni mogą dołować swoich młodych zawodników przecież taka wiadomość to może tych młodych zniechęcić oni muszą wiedzieć że klub stawia na nich odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.234.136 @bronek49: a do tego Muzyk rewelacja pierwszej ligi gdy gral w Grudziadzu... po co sprowadzaja takich chlopakow i daja im zero szans? Po to aby kariere i rozwoj im zniszczyc zahamowac? odpowiedz

Bodo70 - 1 godzinę temu, *.. @bronek49: Daj spokój, chcesz, żeby w bramce Legii - która, przypominam, aktualnie jest w strefie spadkowej - wisiał ręcznik. A tak było, gdy bronił któryś z młodych. Jak się podszkolą, to zobaczymy odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Łatwiej sprowadzić jednego,dobrego bramkarza, niż dwóch dobrych obrońców. Na Jędzę i Wietesa nie ma co liczyć... odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pytanie czy oni chcieliby przyjść do Legii - klubu ze strefy spadkowej. W Rakowie czy Pogoni mają realne szanse na mistrza. odpowiedz

Singspiel - 4 godziny temu, *.plus.pl @Pawełek: za kilka miesięcy sytuacja moze byc zupelnie inna odpowiedz

KUUUCHAAARSKIII!...CO...? WYYYPIIIEEERDAAALAAAJ! - 5 godzin temu, *.120.63 TERAZ TO NIECH PODA SIE DO DYMISJI, A NIE BAJEROWAĆ ZACZYNA ŻE COŚ NAPRAWI KIEDY WSZYSTKO ZNISZCZYŁ... odpowiedz

Starejaja - 5 godzin temu, *.151.241 Zasadniczo widać, że kucharski szybko się uczy. Ledwo 5 lat mu to zajęło. Teraz już wie , że z bramkarzem gra się łatwiej. odpowiedz

Szmu(L)ki - 5 godzin temu, *.chello.pl Może znajdzie się jakiś frajer jak Monaco co wzięło od nas bramkarza za kilka milionów ojro (w sumie już nawet jego nazwiska nie mogę sobie przypomnieć) i kupi Misztę ;-)



Będzie hajs na jakiegoś z topu polskiej ligi i Tobiasz na ławkę. odpowiedz

Kali z Bali - 6 godzin temu, *.centertel.pl Niech ten grabarz lepiej już nic nie obserwuje ???? odpowiedz

Qeski - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Czyli Mioduski nie zamierza rozliczyc sie z Borucem za premie za LE? odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kovacević to byłoby godne zastepstwo...chociaz i tak nie ma lepszego od Boruca odpowiedz

Kremlin - 6 godzin temu, *.chello.pl A co Miszta i Tobiasz ...to co od macochy dajmy im sie wykazac moze maja

Late Bloom i jeszcze wstrzela jak np. Higuita odpowiedz

Cyniek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Ciekawe kto będzie chciał przyjąć po tym sezonie odpowiedz

Po(L)ubiony - 6 godzin temu, *.aster.pl Rychło w czas (jeśli to prawda, a nie symulowania jakiejkolwiek działalności). odpowiedz

Zzp - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Ooo to trzeba pier...lnik posprzątać, do pierwszej ligi raczej nie przyjdą. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 6 godzin temu, *.chello.pl Kucharski i jego fachowe oko,już widzę jak sprowadzi. odpowiedz

Fiful - 6 godzin temu, *.chello.pl Po katasrtofie w tym sezonie w nastepnym i tak nie bedziemy na tyle mocni zeby potrzebowactakiego bramkarza. Niech sie Miszta i Tobiasz ogrywaja.. odpowiedz

czarek - 6 godzin temu, *.centertel.pl To już dawno powinno być zrobione. odpowiedz

Jano - 6 godzin temu, *.orange.pl No na pewno potrzebujemy bramkarza bo żadnego nie mamy! odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.chello.pl @Jano: 100% racji. odpowiedz

