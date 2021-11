Rywale Legii w kolejnej fazie FIBA Europe Cup

Legia Warszawa z 1. miejsca w grupie H awansowała do najlepszej 16 FIBA Europe Cup. W kolejnej fazie zespołu ponownie będą rywalizowały w czterozespołowych grupach. Zieloni Kanonierzy zagrają z najlepszą drużyną grupy A (Bayreuth, Niemcy) oraz wiceliderami grupy C (Parma Perm, Rosja) i E (ZZ Leiden, Holandia). Terminarz prezentuje się następująco: 1. kolejka, 08.12.2021 - Legia Warszawa – Parma Perm (Rosja) 2. kolejka, 15.12.2021 - ZZ Leiden (Holandia) – Legia Warszawa 3. kolejka, 12.01.2022 - Bayreuth (Niemcy) – Legia Warszawa 4. kolejka, 26.01.2022 - Parma Perm (Rosja) – Legia Warszawa 5. kolejka, 02.02.2022 - Legia Warszawa - ZZ Leiden (Holandia) 6. kolejka, 09.02.2022 - Legia Warszawa – Bayreuth (Niemcy)

