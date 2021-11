Młodzież: mecze środowe

Środa, 17 listopada 2021 r. 20:11 Raffi, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi w zaległym meczu z Wisłą Kraków zremisowali 2-2. Gracze Wisły przeważali w I połowie, ale po golu na 2-0 w 47. minucie, inicjatywę przejęli legioniści, którzy mogli nawet myśleć o zwycięstwie - nie wykorzystali jednak nawet rzutu karnego. Rozgrywki U16 w ekstralidze mazowieckiej zakończyli dziś zwycięstwem 4-2 nad Zniczem Pruszków 2006 podopieczni Filipa Raczkowskiego. Goście prowadzili 1-0, ale Legia odrobiła straty z nawiązką. Zespół U16 triumfował w rozgrywkach na Mazowszu, z 7 punktami przewagi nad Escolą Varsovia i 11 nad Wisłą Płock.



CLJ U18: Wisła Kraków 03/4 2-2 (1-0) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 14 min. Marcin Bartoń (as. Arkadiusz Ziarko)

2-0 47 min. Kacper Chełmecki b.a.

2-1 54 min. Dawid Kiedrowicz (as. Patryk Bek)

2-2 84 min. Fryderyk Janaszek (as. Jordan Majchrzak)



Strzały (celne): Wisła 9 (6) - Legia 17 (7)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek, Szymon Bednarz, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski (84' Kacper Imiołek) – Jakub Kisiel, Patryk Bek, Igor Strzałek – Dawid Niedźwiedzki (46' Fryderyk Janaszek), Jordan Majchrzak, Kajetan Staniszewski (46' Dawid Kiedrowicz). Rezerwa: Jan Sobczuk [05] (br), Ignacy Dawid

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Ekstraliga mazowiecka U16: Legia U16 4-2 (1-1) Znicz Pruszków '06

Gole:

0-1 35 min. Michał Podpora (dob. strzału Michała Szkopińskiego)

1-1 44 min. Roman Żuk (głową, as. Mateusz Szczepaniak)

2-1 55 min. Przemysłąw Mizera (as. Maciej Saletra)

3-1 60 min. Przemysłąw Mizera (as. Igor Skrobała)

3-2 72 min. Michał Podpora (rzut karny)

4-2 75 min. Cyprian Pchełka b.a.



Strzały (celne): Legia 23 (12) - Znicz 9 (4)



Legia: Wojciech Banasik - Igor Skrobała, Antoni Wasiak-Libiszowski [07], Kacper Potulski [07], Maks Michałowski [07] - Maciej Saletra (Kpt), Jakub Adkonis [07](46' Piotr Zieliński), Kacper Bogusiewicz (72' Aleksander Iwańczyk [07]), Roman Żuk (46' Cyprian Pchełka), Przemysław Mizera

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Vid. Łączy Nas Piłka: