Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Piątek, 19 listopada 2021 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po wygranych z Anwilem i FC Porto, w najbliższą niedzielę legioniści podejmować będą w hali na Bemowie aktualnego lidera Energa Basket Ligi, zespół Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - beniaminka najwyższej klasy rozgrywkowej.



Słupszczanie wrócili, pod nieco zmienioną nazwą, do EBL po trzyletniej przerwie. W sezonie 2017/18 zespół ze Słupska z powodu problemów finansowych ogłosił upadłość i wycofał się z rozgrywek w styczniu 2018 roku. Po stosunkowo niedługiej nieobecności, w minionych rozgrywkach słupszczanie zapewnili sobie awans na najwyższy szczebel. W klubie doszło do sporych zmian, a przede wszystkim na samym początku, likwidując starą spółkę, pozbyto się długów, które nie pozwalały klubowi na dalsze funkcjonowanie w sezonie 17/18. Sezonie, w którym Czarni rywalizowali sportowo z Legią o uniknięcie degradacji do I ligi. Dziś z kolei Legia walczy o zupełnie inne cele, doskonale reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej, zaś Czarni są największą jak na razie rewelacją obecnego sezonu. Beniaminek, który rozpoczyna rozgrywki od bilansu 9-2, nie trafia się często.







Skąd tak dobry początek sezonu w wykonaniu słupszczan? Otóż ekipa z Pomorza, której trenerem jest Mantas Cesnauskis, trafiła z transferami. Właściwie wszyscy zagraniczni zawodnicy sprowadzeni przed tym sezonem, sprawdzili się. To sprawia, że Czarni są jedną z nielicznych drużyn, która jak dotąd nie rozwiązała umowy z żadnym zawodnikiem w trakcie sezonu. Wśród sprowadzonych graczy bardzo dobrze prezentują się przede wszystkim gracze obwodowi - Amerykanin grający na pozycjach 1-3 Billy Garrett (18,6 pkt. na mecz, choć tylko 27,1 procent za 3), jak i kanadyjski rozgrywający Marek Klassen (14,6 pkt. na mecz oraz 6,5 asysty). Dobrze prezentują się również grający na "czwórce" Beau Beech Iii (13,8 pkt. na mecz i 7,1 zbiórki) oraz środkowy Kalif Young (7,2 pkt. oraz 5,8 zbiórki).



Graczem z polskim paszportem, który w Słupsku robi dobrą robotę jest sprowadzony przed sezonem z Arki, Mikołaj Witliński. Podkoszowy bardzo dobrze punktuje (śr. 9,5 pkt.), choć szczególnie skuteczność z linii rzutów wolnych pozostawia sporo do życzenia. Zresztą cały zespół ze Słupska nie najlepiej sobie radzi z rzutami osobistymi - wykorzystali w tym sezonie zaledwie 63,7 procent prób. Drugą ważną postacią jest inny gracz, pozyskany już na początku sezonu również z Gdyni - Bartosz Jankowski, który w niewiele ponad 22 min. na mecz, notuje 8,6 punktu, przy bardzo dobrej skuteczności za 3 pkt. (45,5 procent). Ważnymi postaciami w rotacji, grającymi ponad 10 minut w spotkaniu są również Jakub Musiał, Maciej Kucharek oraz Dawid Słupiński.



Czarni sezon rozpoczęli od nieznacznych wygranych w Radomiu oraz na własnym parkiecie ze Startem, ale kiedy w kolejnych spotkaniach pokonali na wyjeździe Zastal (+8), a następnie przed własną publicznością aktualnych mistrzów Polski z Ostrowa Wielkopolskiego (+8), zrobiło się o nich głośno. Słupszczanie zresztą "na rozkładzie" mają także zwycięstwa ze Śląskiem (+10) oraz Anwilem we Włocławku (+5), w jedynych porażek doznali w rywalizacji z Astorią (-4) oraz Kingiem (-15). W ostatniej kolejce Czarni pokonali mocny zespół Trefla Sopot 73:66 i możemy być pewni, że również po pełną pulę przyjadą w najbliższy weekend do Warszawy.



Legia jest na fali wznoszącej i wymazała z pamięci porażkę na własnym parkiecie ze Śląskiem, dzięki dobrym występom z Anwilem i Porto. W obu tych meczach podopieczni Wojciecha Kamińskiego zwyciężali nieznacznie, różnicą jednego punktu. Jako, że to rywale mieli decydujące rzuty, niektórzy mówią, że wygrane były szczęśliwe. Może i szczęście uśmiechnęło się w końcu do Legii, bo w końcówkach meczów z GTK i Spójnią, na pewno go brakowało i wówczas w ostatnich akcjach zwyciężali rywale. Z meczu z Anwilem, a także paru poprzednich spotkań, nasi gracze muszą z pewnością wyciągnąć odpowiednie wnioski, a mianowicie przystąpić do gry w pełni skoncentrowani, aby nie gonić wyniku od samego początku. Zresztą w rywalizacji z włocławianami, przestój przytrafił się nam również na początku trzeciej kwarty, kiedy niemoc pod koszem rywala, przerwana została przez Grześka Kulkę dopiero po pięciu minutach.



Zarówno w meczu z Anwilem, jak i w Portugalii, doskonałe spotkanie rozgrywał Raymond Cowels III, który dzięki tym występom, a także słabszej dyspozycji rzutowej Muhammada-Aliego w ostatni weekend, wysunął się na czoło klasyfikacji strzelców naszej drużyny. Kibice z pewnością czekają również na ustabilizowanie formy Strahinji Jovanovicia, który niezłe spotkania i ich fragmenty przeplata z wyraźnie słabszymi (ze Śląskiem oraz końcówka meczu w Porto).



Możemy być pewni, że w niedzielny wieczór fani na Bemowie będą świadkami wspaniałego widowiska, które podobnie jak dwa ostatnie nasze mecze, może trzymać w napięciu do końcowej syreny. Mecz z Czarnymi dla Legii będzie istotny nie tylko pod kątem bilansu w ligowej tabeli, ale również pod kątem kwalifikacji do turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski. Wierzymy, że z pomocą naszej fantastycznej publiczności, legioniści wygrają siódmy mecz ligowy w obecnym sezonie i udowodnią, że fantastyczna dyspozycja w rozgrywkach europejskich pucharów nie jest dziełem przypadku.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo. Zachęcamy do wcześniejszego nabywania biletów na stronie Legiakosz.abilet.pl. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w serwisie Emocje.TV. W trakcie meczu możliwy będzie zakup naszych koszulek meczowych, a w trakcie przerwy odbędzie się tradycyjny konkurs z połowy boiska w ramach Koszykarskiej Kumulacji LOTTO. Tym razem do wygrania będzie 3000 złotych!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 12-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,2 / 75,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,9%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović/Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka/Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 158 (15,8), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 144 (śr. 14,4), Łukasz Koszarek 91 (9,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82).



Ostatnie mecze obu drużyn:

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



GRUPA SIERLECCY CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 9-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,0 / 76,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 63,7%



Skład: Marek Klassen, Adrian Kordalski, Błażej Kulikowski, Maciej Piątkowski (rozgrywający), Billy Garrett, Bartosz Jankowski, Jakub Musiał (rzucający), Beau Beech Iii, Maciej Kucharek, Michał Oleksy, Jan Pluta, Przemysław Szczepanek (skrzydłowi), Kalif Young, Mikołaj Witliński, Miłosz Machała, Dawid Słupiński (środkowi)

trener: Mantas Cesnauskis, as. Łukasz Seweryn



Przewidywana wyjściowa piątka: Marek Klassen, Jakub Musiał, Billy Garrett, Beau Beech Iii, Mikołaj Witliński



Najwięcej punktów: Billy Garrett 205 (śr. 18,6), Marek Klassen 161 (14,6), Beau Beech Iii 152 (13,8).



Ostatnie wyniki: HydroTruck (w, 80:83), Start (d, 66:62), Zastal (w, 83:91), Stal (d, 88:80), Astoria (w, 86:82), Śląsk (d, 89:79), Anwil (w, 75:80), Arka (w, 59:87), King (d, 77:92), MKS Dąbrowa (w, 82:97), Trefl (d, 73:66).



Termin meczu: niedziela, 21 listopada 2021 roku, g.20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Transmisja: Emocje.TV

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)