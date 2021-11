Bilety na mecz z Jagiellonią Białystok. Mobilizacja dzielnic

Czwartek, 18 listopada 2021 r. 20:40 źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 28 listopada o godz. 17:30 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w ramach 16. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Bilety na Żyletę kosztują 30 zł. Wejściówki na wszystkie trybuny kupować w kasach lub na bilety.legia.com.



Wśród kibiców trwa mobilizacja we wszystkich warszawskich dzielnicach. Na fanpage`ach legijnych grup dzielnicowych można dowiedzieć się, jak kupić wejściówkę w promocyjnej cenie!



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty od 10:00 do 17:00, w niedziele od 10:00 do 16:00, a w dniu meczu od godziny 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.



Aktualnie obowiązujące w Polsce rozporządzenie zezwala na zapełnienie trybun w 50% ich pojemności, przy czym do tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych.



Zaznaczenie informacji o zaszczepieniu pozwala na niewliczanie osób zaszczepionych do limitu osób obecnych na meczu i tym samym umożliwia zwiększenie liczby kibiców, którzy mogą obejrzeć mecz z trybun stadionu. Podanie tej informacji jest dobrowolne, będzie ona wykorzystywana na podstawie zgody kibica, wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedzi, wyłącznie w celu ustalenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w meczu lub meczach, w których kibic będzie uczestniczył lub będzie mógł uczestniczyć.



UWAGA Ze względu na zmianę systemu biletowego, warto zwrócić uwagę na nośnik biletu, który został wybrany podczas zakupu. Przy bramkach wejściowych przed stadionem można użyć wyłącznie jednego nośnika - tego, który został wskazany w systemie biletowym (Karta Kibica, PDF - wydrukowany bilet lub SMS/Wallet - bilet zapisany w telefonie).