Motor sprzedaje bilety i zbiera na oprawę meczu z Legią

Motor Lublin rozpoczął sprzedaż biletów na spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Legią. Przez pierwsze trzy dni sprzedaży - do piątkowego wieczora - lublinianie za wejściówki na ten mecz do młyna mogli zapłacić tylko 20 złotych. Promocyjna cena dostępna była tylko dla osób, które w obecnym sezonie były przynajmniej raz w młynie motorowców. Normalna cena wejściówek na mecz z Legią wynosi 40 złotych, a jeśli w przedsprzedaży nie rozejdą się wszystkie bilety, w dniu meczu w kasach Areny Lublin kosztować będą 50 zł. Jedna osoba może kupić maksymalnie 4 bilety. W pierwszym etapie sprzedaży, który miał zagwarantować stałym bywalcom pierwszeństwo zakupu biletu na prestiżowy mecz z Legią, udostępnionych zostało 9 tysięcy biletów. Ponadto karneciarze mają zagwarantowany wstęp na stadion również w Pucharze Polski. Bilety VIP na mecz z Legią kosztują 300 złotych. Kibice Motoru prowadzą internetową zbiórkę na oprawy meczów z Legią i Ruchem. Na razie lublinianie zebrali niewiele ponad 10,5 tysiąca złotych, ale do meczu z Legią pozostało jeszcze ponad półtora tygodnia. Spotkanie rozegrane zostanie w środę, 1 grudnia o godzinie 20:00. Stadion Motoru może pomieścić 15 247 widzów. Stadion Arena Lublin - fot. Jacek Wójcikowski

Marek Rembertów - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Będą bilety na wyjazd w wolnej sprzedaży? odpowiedz

Kamil - 4 godziny temu, *.as13285.net mysle, ze jak dobrze pojdzie to w przyszlym sezonie bedzie mecz w pierwszej lidze Legia -Motor. odpowiedz

Adam - 34 minuty temu, *.plus.pl @Kamil: wredne, ale prawdziwe ;)

Zrobię screen shota jak Legia będzie na ostatnim miejscu w tabeli. Ale w spadek nie wierzę. Dziwne by to było - mistrz Polski spada do niższej klasy.

No ale. Liczę że motor wejdzie do pierwszej ligi. odpowiedz

robson - 5 godzin temu, *.chello.pl dawna zgoda , jakos nie mam "cisnienia" na Motor .

Zapowiada sie dobre widowisko ale awans musi byc Nasz :)

Motor Lbn - 4 godziny temu, *.adampolnet.com @robson: oj bardzo dawna…w latach 90 największa kosa Motoru, obecnie bez większego ciśnienia chuligańskiego na Legię.

Kierunek nienawiści skierowany na Wisłę, Widzew itp odpowiedz

Motor King - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ostatni ligowy mecz między naszymi zespołami to chyba 1992 sporo czasu odpowiedz

To ja - 6 godzin temu, *.. Bedzie komplet. Ave Motor! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.chello.pl @To ja: jak wszędzie, gdzie MY przyjeżdżamy :)

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.247 @Czwarty Pasek Na Dresie: teraz każdy przychodzi aby być świadkiem kompromitacji Legii - sory ale taka jest prawda odpowiedz

