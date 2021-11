Podczas czwartkowego treningu urazu doznał Lirim Kastrati. Piłkarz Legii Warszawa podkręcił staw skokowy i jego występ w niedzielnym meczu z Górnikiem Zabrze stoi pod znakiem zapytania. - Nie wiemy jeszcze, na ile poważny jest to uraz i czy zawodnik pojedzie z nami do Zabrza, czy też będzie musiał odpocząć - powiedział trener stołecznego zespołu, Marek Gołębiewski.

