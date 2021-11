Maciej Jewdokin mistrzem Polski w boksie!

W Wałbrzychu odbyły się 92. mistrzostwa Polski seniorów w boksie, w których startowało pięciu pięściarzy naszego klubu. Tytuł mistrza Polski oraz złoty medal MP wywalczył reprezentant Klubu Bokserskiego Legia, Maciej Jewdokin , który okazał się najlepszy w kategorii wagowej do 54 kilogramów. Legionista pokonał w finale 5-0 Damiana Nicponia (Jawor Team Jaworzno), a w półfinale, również 5:0 zwyciężył Kamila Jaworka. To pierwszy złoty medal mistrzostw Polski seniorów dla pięściarza Legii od 30 lat - po raz ostatni złotymi medalistami MP byli w roku 1991 Henryk Petrich (w wadze półciężkiej) oraz Grzegorz Jabłoński (w wadze piórkowej). Mateusz Konaszyc z Legia Fight Club przegrał w 1/4 finału z Sebastianem Ptakiem. Również w 1/4 finału kat. -67kg odpadł Szymon Brząkała (LFC), przegrywając 0:5 z Mateuszem Polskim. Jan Majewski przegrał w pierwszej walce kat. -86kg z Janem Laukiem przez RSC w drugiej rundzie. Paweł Michalik w kat. -71kg pokonał 3:2 Radosława Szablewskiego, ale w drugiej rundzie przegrał 0:5 z Łukaszem Niemczykiem.

