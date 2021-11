+ dodaj komentarz

Tak trochę do przemyśleń rzucę jedną rzecz , która dla mnie jest kluczową co do Ligowych Piłkarzy z Ekstraklasy . Zauważyliście gdy Piłkarz z naszej ligi , który idzie do klubu z Zachodu tak jak m.in. Niemcy , Anglia , Włochy , Hiszpania - potrzebuje długiego okresu , aby fizycznie dojść do poziomu reszty zespołu , bo nie wytrzymałby chłop z naszej ligi połowy meczu w normalnej lidze . Dlatego jestem zwolennikiem angażu do Legii trenera , który przepracował ładnych parę lat w Bundeslidze i dla niego przygotowanie Piłkarzy na Europejskim poziomie to chleb powszedni .

