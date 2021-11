Komentarze (250)

Antek - 38 sekund temu, *.. Juniorami konczyc ta runde beda wyniki

???? - 39 sekund temu, *.plus.pl Ogólnie Skibicki jak dziecko we mgle

Muci za wolny

Kharatin fuck ten gość to jest piłkarz? Za ten transfer powinien zapłacić Kucharski



Mlodenovic jedziecie po nim ale dlaczego on ciągle krył 2 wysokich zawodników.



I Miszta co strzał lub wrzuta to strach patrzeć

artic - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl I jeszcze ...jowy Jedza chcial lac jeszcze ...jowszego Slisza totalna załamka zmierzamy o lige nizej kiedys wygralismy decydujacy mecz w Lublinie z Motorem i zostalismy a teraz nie ma szans na tą chwile.

Mądrala 0,7 - 5 minut temu, *.. Wyjebać tych najemników ! Johanson nieudacznik ciagle za wolny , Ribeiro nie wie co sie dzieje na boisku ,kharatin człowiek ktory nie ma pojecia o grze. Kurwa gdzie mial oczy Kucharski , jak mozna niszczyć tak klub. ! ! W przerwie zimowej czyszczenie magazynu ja Ł3. Liczyć tylko chociaz w tym sezonie na PP i nic wiecej. Człowiek by napisal lekturę po dziesiejszy meczu , ale szkoda palcy na takich kopaczy

Miki55 - 5 minut temu, *.chello.pl Wypierdalać z mojej Legii. Wszystkie złamasy, niedojdy, beztalencia jebane, bez ambicji, bez umiejętności. Przyjechali tu a właściwie zostali sprowadzeni przez tego "znawcę" Kucharskiego aby robić kasę i tylko to mają we łbach. Wypierdalać, nie chcemy was tu bydlaki.

Paweł.bcc - 5 minut temu, *.tpnet.pl Mladen wieteska miasta Lopez won won won

Kibic - 10 minut temu, *.torun.pl Nie wiem po co komenatrze o spadku jak w lidze jest Nieciecza,Leczna i warta gotowe do spadku.

KLanik - 13 minut temu, *.chello.pl Te zagraniczne łachy grają u nas za karę, za darmo czy to jakaś zemsta? O co tu chodzi?

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 14 minut temu, *.plus.pl Na nic innego jak porażka i tak nie zasłużyliśmy z taką grą. Gra obronna to tragedia zero odpowiedzialności krycia i ręcznik w bramce.

Sebo(L) - 15 minut temu, *.master.pl w zasadzie można pomału przyzwyczajać się do gry w 1 Lidze. Nie widzę na dziś żadnych nadziei na wydostanie się ze strefy spadkowej a za chwilę możemy być już na ostatnim miejscu. Meczu w czwartek z LCFC nawet nie oglądam bo żal będzie patrzeć na lanie w Leicester.

Motyl - 8 minut temu, *.chello.pl @Sebo(L): jesteśmy na ostatnim miejscu ;)

Po(L)di - 16 minut temu, *.plus.pl Le cabaret po warszawsku, dupą po piasku. Brawo wy, najlepsze szmaty w lidze.

:// - 16 minut temu, *.plus.pl Jak spadną to Polsat sport podniesie ceny dekoderów i abonamentów.

Pp - 17 minut temu, *.blokowe.pl Cisza debile legia nie spadnie

arek - 17 minut temu, *.chello.pl Jakkolwiek nasi by się starali to gramy fatalnie. To są tylko indywidualne wysiłki w chaosie. My wogóle nie potrafimy stwarzać sytuacji bramkowych. Za to każda wrzutka w nasze pole karne to dowód naszego nieudacznictwa w obronie. Gołębiewski nie zrobił nic w miesiąć. Równie dobrze moglibyśmy grać bez trenera. Głupota Mioduskiego nie ma granic. Ot znalazł rozwiązanie w tak dramatycznej sytuacji. To już nawet tego Michniewicza bym wolał na ławce z dwojga złego.

kapitan - 18 minut temu, *.. Ciekawe czy w szatni będzie łapanie się za fiuty i siorbanie spermą

wrt - 19 minut temu, *.vectranet.pl Tak jest! Wypierdolić wszystkich poza Dowhaniem! O mistrzu i pucharach już dawno zapomnieliśmy. Teraz jest problem czy nie spadniemy!?

zaba285 - 20 minut temu, *.grupaping.pl niestety, wuefista zrobił sabotaż, najpierw Lopes, później zmiana Luqiniasa... mógł dać Włodarczyka zamiast Lopesa, przynajmniej młody by liznął trochę minut

iker93 - 20 minut temu, *.151.167 Powinni poddać wszystkie mecze do końca sezonu,po co grać?

ja - 15 minut temu, *.chello.pl @iker93: Żeby nie spaść?

Wawa - 20 minut temu, *.chello.pl Hanys pokazały naszym miernota co to gra do końca patalach jedza miał piłkę meczową na głowie i spierdolił Kubicki o wiele trudniejsza piłka i bramka zenada tylko jozue gra reszta dno...

M@c - 21 minut temu, *.chello.pl W siną dal, w siną dal..... Niech Mioduski w........a w siną dal.

W siną dal, w siną dal..... Niech Kucharski w........a w siną dal.

Legia - 21 minut temu, *.net.pl Bądźmy dobrej myśli prawie do końca remisowalismy :D

Do prezesa - 21 minut temu, *.play-internet.pl Do drużyny wy nie jesteście Legionistami wy jesteście kurw..... mi

pawel - 22 minuty temu, *.mm.pl Przy trzeciej nieuznanej też skibicki strata

Leśny Dziadek - 22 minuty temu, *.centertel.pl Od stycznia mam wymówiony canal +. Dopóki nieudacznik będzie właścicielem, nie zamierzam tego oglądać. To jest totalna kompromitacja klubu. Serce krwawi...

Wieczny fan Mioduskiego - 22 minuty temu, *.plus.pl Momenty byly...

Lolo - 23 minuty temu, *.plus.pl Skibicki przy trzeciej bramce fachowiec! Brawo! To jest jakość! Buahaha

MarioL - 23 minuty temu, *.wanadoo.fr Jak zwykła pod koniec.

word!up - 24 minuty temu, *.inetia.pl Mladenovic ? Hahahahahaha. Ile on pobiera pensji bo przecież nie zarabia ? Łamaga nie piłkarz .

Olomanolo - 24 minuty temu, *.207.247 No i dziękuje pozamiatane

oko.press - 24 minuty temu, *.torservers.net Równie dobrze można wypuścić na boisko 11 gołych pedałów z wibratorami w dupie. Nadal żenada ale przynajmniej byłoby widowisko na całą Europe XD

atmosferic - 24 minuty temu, *.orange.pl 3-2 hahaha to już kurwa jest jakiś czarny humor ta ich "gra"...

oko.press - 25 minut temu, *.f3netze.de Równie dobrze można wypuścić na boisko 11 gołych pedałów z wibratorami w dupie. Nadal żenada ale przynajmniej byłoby widowisko na całą Europe XD odpowiedz

Syn trenera - 25 minut temu, *.play-internet.pl Won Kurwy Wszystkie..... Kucharski... Mioduski trenerzyna pozorant i kutwy piłkarzyki... WSZYSCY

Won - 26 minut temu, *.virginm.net Pionki mioduskiego juz pokasowali niewygodne posty.

Leśny Dziadek - 30 minut temu, *.centertel.pl Trzeba iść na całość, jak w hokeju, wycofajmy bramkarza. Ryzyk - fizyk, zapiszemy się kolejny raz w historii futbolu:))

jot - 30 minut temu, *.tpnet.pl Gówno grają. Jakby pierwszy raz ze sobą grali. Mioduski debilu rotuj więcej i buduj swoją drużynę w oparciu o Albańczyków, Azerów i innych, którzy nie łapią się do składów. Najlepiej WYPERDALAJ.

Warszawiak Polonista - 31 minut temu, *.133.242 Postawiłem 4 tysie że Legła ten mecz przejebie, chyba będzie dzisiaj świentowanko :D :D :D

Sig - 29 minut temu, *.166.58 @Warszawiak Polonista: w życiu nie widziałeś 4 tysi na raz.

Jurek - 23 minuty temu, *.inetia.pl @Warszawiak Polonista: Ta zarobiłeś , na pigalaku . Albo w kiblu na Centralnym .

StaryPo.eb - 18 minut temu, *.orange.pl @Warszawiak Polonista: chyba kasą z monopoly.

Zły - 31 minut temu, *.chello.pl fraje..y fraje..y fraje..y ch.j wam do du,y

Syn trenera - 32 minuty temu, *.play-internet.pl I co to zmienia nic.. Remis po takiej padace nie daje nic... Tyle że wuefista zostanie... I wszyscy będą zadowoleni... Bo przecież jest postęp zagraliśmy ambitnie ble ble ble prawda że dalej jest gówno.. Hehe i już w dupe... Masakra...

cienka piłka chłopie - 34 minuty temu, *.co.uk Cwe(L)e na boisku

L - 35 minut temu, *.inetia.pl ten josue to dlaczego gra 90 minut ? pajacuje w każdym meczu a jego wrzutki są beznadziejne

zaba285 - 36 minut temu, *.grupaping.pl wpuszczanie Lopesa to sabotaż...

Paweł - 21 minut temu, *.centertel.pl @zaba285: dokładnie,miałem napisać to samo!!!! Przy kontrze boi się cholować piłkę,obrońca z tyłu mu odpuszcza,a on podaje na bok. Dno i wodorosty????

Wawa - 37 minut temu, *.chello.pl Ale sędzia to jednak Masakra gość popełnia wielbłądy jak nic...

Mario - 37 minut temu, *.wanadoo.fr Czyżby Górnik był taki cienki?

grzesiek - 49 minut temu, *.centertel.pl Tak czy siak, czy łapówa była czy nie.

Ale pięknie wyglądał gest Josue jak pokazał kibicom gornika herb Legii na koszulce. Josue to kot. odpowiedz

blau - 47 minut temu, *.tu-berlin.de @grzesiek: nie tyle łapówa co piłkarze wstrzykneli se mefedron i zaczeły się jaja.

B78 - 33 minuty temu, *.centertel.pl @grzesiek: naprawdę kot???!!!! Obejrzyj sobie mecz jeszcze raz i policz jego straty w 1 połowie i masakryczną ilość niecelnych dośrodkowań!!! I to w każdym meczu! Kot to był Ofoe.

grzesiek - 14 minut

Rysio - 51 minut temu, *.knc.pl Ok,kto w drugiej połowie wcisnął tajemniczy guzik uruchamiający Legię? Przyznajcie się;) odpowiedz

Twardy Naplet 1488 - 52 minuty temu, *.tu-berlin.de Za tydźeń z Jagą będzie powtórka Powsrania w 1944. Będą 44 minuty chałwy dla Armi Kałowej a potem kompromitacja i spalona stolica. odpowiedz

Leśny Dziadek - 50 minut temu, *.centertel.pl @Twardy Naplet 1488: won chamie odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 34 minuty temu, *.jmdi.pl @Twardy Naplet 1488: Spiedralaj orsany perdylu odpowiedz

artic - 57 minut temu, *.t-mobile.pl " Piłkarski poker" cz2 :) Czarni Zabrze- Powiśle Wa-wa 2-3 ?????? odpowiedz

Leśny Dziadek - 54 minuty temu, *.centertel.pl @artic: Łapówka na trybunach?:))) odpowiedz

artic - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek:dyr. Kucharski przyjechal z walizka kasy ale narazie jak w filmie Marian Opania na parkingu przed stadionem czarnych w taxi wiadomo co robi:) jak Powisle wygra walizka dla graczy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 38 minut temu, *.centertel.pl @artic: A w tej taxi to czasem nie widać było blond loków? odpowiedz

Cyniek - 32 minuty temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: bardziej siwe i zarysy twarzy Dariusza M odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.centertel.pl Jędza w przerwie ,,Chłopaki, ja wiem - kiepska pogoda, kasy nie ma, grać się nie chce, ale jak będzie tak dalej, to nie będzie sensu wracać do Warszawy, dojedziemy najwyżej do rogatek miasta... Walnijmy im szybko 2 bramy, to będzie lepiej wyglądać, a dalej może jakoś to będzie...,, odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Po meczu, w Wyborczej ,,Cała Polska widziała...,, I oba kluby do 3 ligi:))) odpowiedz

L - 50 minut temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: haha piękny komentarz! odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Jmuci potrafi dobrze uderzyć z dystansu.Legia jakby wygrała to będzie to sensacja kolejki. odpowiedz

Atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl 2-2 - ma być kurwa 2-5 chujki odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ha ha ha ha. To jakiś kabaret. Może jak w ,,Piłkarskim pokerze,,,w przerwie ktoś komuś coś.. odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.knc.pl Jak dziś przegramy to wyrównamy haniebny rekord porażek z roku 1936... A wtedy sezon zakończyliśmy jedynym w historii klubu spadkiem z ligi.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ,,Nie poddawaj się,, Oni są tak głupi, czy zadaniowani? odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl szanuje wszystkich kibicow Legii ,ale Ci co przyjda na Łazienkowska w nastepnym meczu,po tym co te ku.wy prezentuja to albo sa slepi,albo lubia ...........,albo sami sobie odpowiedzcie,tylko pusty stadion zmusi loka do kapitulacji,przez niego rodzi sie we mnie ninawisc do tego wszystkiego,czlowiek destrukcja. odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Podniecamy się sprawami sportowymi i dyskusją o słabej grze,a tu wygląda na to,że po prostu Legia ma spaść i już.To nie wygląda jak przypadkowe działanie odpowiedz

pusta kasa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl NIE MA SIANKA, NIE MA GRANKA. odpowiedz

nARKA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @pusta kasa: fajosko. zawsze lubiłem mecze arki z legią. niedługo w jednej lidze i na mecz blisko miał będę, bo przez tory. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Josue udziela instrukcji Skibickiemu I sliszowi co mają gra zenada miodek Odejdź razem z trenerem wf odpowiedz

SKL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja pier.ole !! Przecież nawet jakby Borucowi uje...lo obie nogi, to korzystniej dla drużyny wpuścić go na boisko zamiast Miszty !!!!!!



Kolejna zmian schodzi Miszta, nikt nie wchodzi, gramy w 10, broni kto bliżej !!!! odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.247 Skibicki Włodar na boisko i napewno gorzej niż jest nie będzie odpowiedz

Wsparcie - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Nie martw sie prezesie i tak na kolejnym meczu będzie komplet kibiców więc stratny nie będziesz odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.. O przemeczonego Słubickiego jeszcze tu trzeba odpowiedz

Jmkrzok - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Między wartą, brukbetem, gornikiem I Legią będzie walka o utrzymanie. Nie mogę się doczekać tej rywalizacji. Wreszcie jakieś emocje a nie ciągle mistrz I mistrz. odpowiedz

Kudi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziadostwo witaj 1 ligo odpowiedz

xxx - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mioduski dalej nie wypłacił premii za awans o LE więc nie spodziewajcie się niczego innego jak porażki...powiem więcej, premii nie wypłaci do meczu z jagą więc za tydzień kolejna porażka w lidze i nowy rekord ustanowiony odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @xxx: A będzie coraz gorzej... odpowiedz

jas - 1 godzinę temu, *.44.192 jaka kasa taka gra odpowiedz

Wjk - 1 godzinę temu, *.237.226 Zmienić ustawienia dwóch atakujących 4-4-2 legia obudźcie się wreszcie wina właściciela! odpowiedz

laser1984 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl to ze graja piach to jedno odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A wuefista wpuszcza inwalidę Slisza i beznadziejnego Skibickiego.. Pekhart Chsratina Josue dno.. Ręcznik w bramce.. Bezslinosc i wstyd.. odpowiedz

ormi - 1 godzinę temu, *.mm.pl nie zapominajmy że mamy 2 mecze zaległe czyli 15 pkt, nie jest dobrze ale też nie przesadzajmy, mamy niezły skład, świetnego napadziora i bramkarza który tez da radę odpowiedz

Mert - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dwa tygodnie przerwy mieli żeby coś poprawić w grze a wyglądają gorzej jak przed tą przerwa. Nikt nie traktuje Legii poważnie począwszy od właściciela skończywszy na trenerze amatorze. Dużo gadają na niczym się nie znają. odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl ależ się Gnoje spinają... zero strzałów w 45min płonie mi serce... FORZA LEGIA... odpowiedz

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl 10 porażka wisi na włosku. Ale to jest tragedia. Ciekawe czy były jakieś kary finansowe dla tych panienek na boisku. Podziwiam kibiców na wyjeździe. Kopaczom wielki kop w cztery litery. odpowiedz

Pebe - 1 godzinę temu, *.aster.pl Widać jak Pan Jan Urban ładnie ich poskładał. To jest klasa trener i tak samo widać w której drużynie są Panowie piłkarze a gdzie te nasze damy….młody Stalmach to będzie kocur za 5-6 lat na zachodzie. Wyszedł na te panienki bez żadnego stresu…Nawet Podolski się przełamał….Obstawiam 1:5 :/ Tu nawet Jürgen Klopp nic nie da jako trener….Kamaru Usman prędzej - żeby z bagażem w gaciach wracali do szatni po takim blamażu… odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.net.pl Super mecz ....... Dobrze że Legia gra na biało niebieski :D odpowiedz

laser1984 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kazdy taki faul w naszym wykonaniu byl by na varze sprawdzany i znajac zycie odgwizdany odpowiedz

laser1984 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl mladenovic przy 0 2 dostaje w twarz ,chwilke pozniej luki po nodze w polu karnym

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kabaretu ciąg dalszy. I dalej nic. Tragiczna LEGIA WARSZAWA odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Chodzę na mecze i oglądam, ale to co dziś wyprawiają nasze pi...czki, to już zakrawa o kpinę z kibiców. Ale co tu zrobić, jak z trenera taktyka, zmienia się ma wfistę. Miodek, wybiegaj na płytę, gorszy nie będziesz od swoich gwiazdeczek. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bortnik Bortnik jeszcze raz Bortnik i wszystko wiadomo. Nie biegają grają wolno do tyłu odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Andreas: Jaki by sędzia nie był to jak grają tak jak grają to każdy z nimi może wygrać, nie tak to inaczej przeciwnik by strzelił odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jedną nogą w 1 lidze.... odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl @lucho_83: nawet powiedziałbym jedną nogą i.... w pierwszej lidze! odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.wroc.pl Ostatni mecz w lidze wygrany z Łęczną, we wrześniu. Pierwsza liga wita. Obciąć im qrwa pensję o połowę, albo wyrbać dyscyplinarnie. Oczy krwawią od tego. odpowiedz

Karmazyn - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tak się kończy branie najemników w wieku przedemerytalnym i znajomych miernych kopaczy (kolega karła na pomocy ten z brzuchem).A tym czasem chłopak, który zawsze zprdl i co ma Legię sercu Michał Kucharczyk strzelił dzisiaj zwycięską bramkę dla Pogoni odpowiedz

Urs 72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gdzie Miodek? W Zabrzu ? Czy w klubie na kanapie ze swoimi przydupasami rączki zacierają ,jak spadną z Ekstraklasy to się długi anulują nie Będzie kur....stratny .a Zarobiony odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do tej pory spadalismy w przepaść, w tym momencie rozpoczął sie etap rotrzaskiwania o skały... Finał tej zabawy jest juz znany, a prezes jak kapitan titanica, honorowo na pokładzie... Coś ty z moją Legią zrobił szmacia.. Je...y odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Niech ktoś powie temu luquinhasowi ze za upadanie na murawę w piłce nożnej nie ma punktów. odpowiedz

ryter - 1 godzinę temu, *.100.190 Z drugiej strony może być fajnie w pierwszej lidze (o ile piłkarzyki awansują od razu do Ekstraklasy, bo więcej niż jeden sezon na zapleczu to już przesada). Taka odmiana może wszystkim dobrze zrobić. Naturalnie należy się też pozbyć większości składu z Jędrzejczykiem i całością zagranicznego zaciągu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czym się zmęczył Jędza, właśnie wrócił z Kasprowego? Wyglądał, jakby przebiegł maraton. Niedługo nawet Ojrzyński nie będzie chciał ich trenować... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Nie tylko Jędza tylko oni wszyscy wyglądają na dwa razy wolniejszych od żabek z Zabrza. odpowiedz

Nomad - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mioduski won. odpowiedz

Dyzio - 1 godzinę temu, *.com.pl Po co jest ten war skoro mladenowic dostaje wyje przy 2 bramce a potem nie pokazuje war karnego skoro lugninias zostaje trafiony w kolano co pokazują powtórki odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.grupaping.pl tak dzisiaj patrzę, to problemem Legii jest człapak Josue i tragiczna obrona. w poprzednim sezonie gra opierała się na Luqiniasie i jakoś to szło. teraz Luqi oddaje piłkę do Josue i ch... z tego wynika. 2:0 do przerwy to najniższy wymiar kary, jadą z nami jak z 3 ligowcem... odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl @zaba285:

nie widzę ani jednej pozycji gdzie nie mamy problemu. Przecież my nie stwarzamy żadnego zagrożenia pod bramką Gornika. Za to we własnym polu karnym nie było i nie ma krycia. odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.grupaping.pl @geds: brak zagrożenia wynika właśnie z tego, że Josue człapie zamiast rozgrywać. Luqinias ciągle faulowany, tak jak w poprzednim sezonie, ale jest mniej w grze przez to że człapak rozgrywa i wygląda to słabiej niż w poprzednim sezonie. obrona tragiczna, jak był Nawrocki to jeszcze to czasami jakoś wyglądało, ale teraz to już dno. i tak o dziwo muszę dać plusa Wietesce za obronę po Babolu Miszty, zazwyczaj jest odwrotnie... odpowiedz

ryter - 1 godzinę temu, *.100.190 Z drugiej strony może być fajnie w pierwszej lidze (o ile piłkarzyki awansują od razu do Ekstraklasy, bo więcej niż jeden sezon na zapleczu to już przesada). Taka odmiana może wszystkim dobrze zrobić. Naturalnie należy się też pozbyć większości składu z Jędrzejczykiem i całością zagranicznego zaciągu. odpowiedz

Heniek - 1 godzinę temu, *.. Wszyscy pod stadion!!!! Powitajmy godnie powracających "bohaterów". Nie ma innego wyjścia. odpowiedz

Kkk - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ Heniek: nie chce mi się odpowiedz

Jarek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @ Heniek: niestety za tydzień będzie nie poddawaj się... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @ Heniek: Musiałbym łaskę wystrugać i zrobić nową szczękę, a po podwyżkach wszystkiego stać mnie tylko na maść do tyłka... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jędrzejczyk mocny tylko w wywiadzie odpowiedz

mrb - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Odkąd ten kudłacz wziął Legię to źle to pachniało, ale że będzie tak tragicznie to chyba nikt się nie spodziewał... odpowiedz

Aimar - 1 godzinę temu, *.inetia.pl I dalej młodzi legioniści siedzą na ławce. To jest skandal. Charatin co on tu kuźwa szuka. Tragedia odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.inetia.pl mioduski czy Ty nie widzisz k...a jak te ulizańce grają? oni grać nie umieją , w autobus i na roboty do niemiec ich wyślij odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 0 strzałów 0 celnych. Brawo Wy. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Żenada, tragedia i dno.

Niech wypier...laj z tego klubu z tym trenerem i z mioduskim odpowiedz

ALee - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po sezonie wielkie wietrzenie magazynów przy Ł3 odpowiedz

Nh1234 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Hej hej pierwsza liga hej hej brawo panowie... Tak dalej....

Benq - 1 godzinę temu, *.orange.pl Panie prezesie Mioduski ,ciul z dyrektorami doradcami itd itp , płaci , łoży pan na ten klub ogromną gotówkę i na Boga nie widzi pan że w Legii gra bramkarz wybrakowany nieudolny ,pół sekundy spóżniony, to naprawdę dramat jeżeli mowimy o Mistrzu Polski, aż przykro się na to patrzy ile błędów robi ten człowiek, z tym bramkarzem widmo spadku uważam ze jest realne.... odpowiedz

Ostatni sprawiedliwy - 1 godzinę temu, *.chello.pl jutro wszscy na L3 i dopoki prezes nie zrezygnuje,to mu zagamy odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl no cóż nawet bramkarza nie mamy to o czym tu myśleć!!!! odpowiedz

Jest pomysł - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak kurs na Legię będzie 8 lub 10 do 1 zaczną wygrywać. odpowiedz

Le kabaret - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Pierwsze to trener ale drugie to bramkarz , co on wyrabia, ja rozumiem że jest młody i nie doświadczony ale to tylko pokazuje jak funkcjonuje klub, jeden bramkarz, brak zamiennika w takim klubie, macie swoje transfery i Boruca 40 latka z pensją wysoka który nie gra. Dobranoc odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak będzie 11-0 będzie ,,czerwona latarnia,,. Jeszcze 8... odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Jakoś nie jestem zaskoczony kolejna porażka. odpowiedz

Kudlaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wszyscy zawodnicy legi obstawiaja u buka na przegrana legi niezla kasę robią



To sie dzieje legia nie istnieje

Legia tylko z nazwy odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kudlaty : Legia to tylko herb. Na boisku turlają się koszulki. odpowiedz

Mathis - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To jest mistrz Polski? Hahahahaha odpowiedz

Mario - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Miodulski jak mogłeś zniszczyć ten klub? odpowiedz

ryter - 1 godzinę temu, *.100.190 Tylko męska rozmowa może tu coś pomóc. Trenerze Marku, prezesie Mioduski - do dzieła! Porozmawiajcie męsko z piłkarzami, od razu zaczną grać lepiej. Przed meczem z Leicester proponowałbym nawet DWIE męskie rozmowy - jedną we wtorek, jedną w środę. Wtedy wygramy 2-0. Gdyby nie zadziało, proponuję zmianę trenera. Na miejsce Gołębiewskiego: Jędrzejczyk (jako grający trener) lub Radosław Kucharski (jeśli trener miałby być niegrający). odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @ryter: Poważna rozmowa to będzie z Mioduskim. Za dużo już tego. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bez biegania Bez pomysłu. Widać brak Bortnika. odpowiedz

T1000 - 1 godzinę temu, *.227.151 Pobawili się trochę z tymi naszymi nieudacznikami , porobili im nadzieję i zaczęli ich złomować. Podręcznikowo skarcili frajerstwo nieudaczne. Będzie zapewne 5:0 , 6:0 co otworzy autostradę do spadku. odpowiedz

Sinner - 1 godzinę temu, *.chello.pl może by tego Włocha wziąć Alessio De Petrillo odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Podolski i jeszcze Sanogo w 2 połowie może? odpowiedz

Kosaosa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Hej miodulski!! co zrobiłeś? Legię nam roz****doliles odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miszta 3 interwencję jedna Wieteska uratował 2 bramki płakać się chce... O widzę że kreatywny pomocnik Slisz do wejścia przygotowany.. Hahahaha... Nic nie grają nawet nie biegają może trochę luki patalacha Pekharta nie ma na boisku... Wuefista na ławce... Masakra.. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Mioduski wyp.....z Legii !!!!!! odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.247 Kto tam stawiał 3-0 dla żaboli ? Nie obstawi więcej hehehe sory ale to jest parodia - pozdrawiam panów z cenzury odpowiedz

K - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mogą kurna nie wracać… odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia obrała sobie w tym sezonie nowy cel i kierunek jakim jest zdecydowany spadek do 1 ligi. Z tego już nic nie będzie. To jest jakiś zlepek kompletnie nie rozumiejących się pod każdym względem miernych piłkarzyn. odpowiedz

teges - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ktoś ma wapliwości?dla "gwiazdeczek europejskich" i "wielkich talentów" liga gzie trzeba biegać i gryść trawę jest za TRUDNA.Oby Legia nie spadła z tymi "piłkarzami" odpowiedz

iker93 - 1 godzinę temu, *.151.167 Kopiemy głębiej Legio! odpowiedz

XD - 1 godzinę temu, *.orange.pl Akcję protestacyjną ,, pusty stadion' ' czas zacząć inaczej Pudel nie zauważy problemu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszystko jest jasne - oni nie chcą grać i tyle. Tu żaden trener nie pomoże. Tu trzeba rezygnacji właściciela. Bo ten człowiek już nic nie odbuduje. Wszyscy na niego leją. odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl miszta ty reczniku.

trenerze od wf-u jesteś najgorszym przegrywem wśród trenerów co byli. Płakać sie chce. odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Miszta mistrz! Buahaha odpowiedz

KRK 12345y7899 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Zejść z boiska i nie wchodzic szkoda słów odpowiedz

Szpakowski - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gdzie jest ta Legia ....Mioduski gdzie jest ta Legia.Wypie...lać wszyscy odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Obniżyć pensję wszystkim jak leci. Zarabiasz tyle ile prezentujesz na boisku . Won amatorzy z Legii !!! odpowiedz

ALee - 1 godzinę temu, *.orange.pl W Argentynie czy Grecji po takim sezonie ligowym prezes klubu bałby się wsiadać do samochodu. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @ALee: River plate spadł z ligi pare lat temu i nic się nikomu nie stało. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Atmosferić: River spadł w sezonie 2010/11. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr I po ptokach,tradycyjnie dwie bramy pod koniec,w przeciągu kilku minut. odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gra Legii to jakiś dramat. Miszta się nadaje do gry w okręgówce. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ludzie, co na boisku robią Johanson, Miszta, Ribeiro, Jozue, Kharatin? odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl jest pięknie !!!!!! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Hadaj wykrakał że Podolski się przełamie z nędzną Legią. odpowiedz

Przemek KSG - 1 godzinę temu, *.net.pl :))))))) odpowiedz

Kudlaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nikt legi nie odposci kazdy zespol da z siebie 200%

Będzie tylko gorzej spadek jest wielce prawdopodobny odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ludzie - przestańcie chodzić na to dziadostwo. To musi być pusty stadion, do momentu kiedy właściciel złoży rezygnację... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Podolski Hahaha podziękuj Rzecznikowi Miszcie odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Hahaha już nawet złości we mnie nie ma.. tylko żal trener amator... Ręcznik ma bramce... Piłka wprost w niego między nogami puszcza o już 2 do zera Wstyd odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Buchaaaa jedza przy bramce skacze jak pajac

i se cofa zamiast atakować przeciwnika a Ręcznik w bramce zrobił swoje i mamy 2 odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten uczen Kulczyka Mioduski to chce spuscic ten zasluzony klub dla Polskiej pilki z ligi tak to wyglada. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 1 godzinę temu, *.perfecteline.pl Miszta to jest patalach jakich malo w tej lidze odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bramkarz pewny jak ostatnich meczach odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Strzał górnika w sam środek bramki tam gdzie stał Misztal a i tak wpuścił. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wezcie ten recznik do podlogi z bramki bo oczy bola co robi tej paralityk odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl I cały plan w ... Gola straciliśmy tam gdzie stoper Johansson i skrzydłowy Ribeiro grają He odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.inetia.pl To już nawet nie jest kabaret. Nawet złotówki nie wydam na to dziadostwo. Te łamagi to nie są piłkarze. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Panie i panowie - spadamy z ligi w tym sezonie. odpowiedz

iker93 - 1 godzinę temu, *.151.167 Witaj pierwsza ligo! :) odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ręcznik znowu w akcji.Ch....j z nim odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No i się zaczęło ... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl W jaki sposób Legia traci gola? Tak jak zwykle, Josue gra dwie debilne piłki na stratę, idzie kontra i gol. Wypie...lać z tym pozorantem. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trudno w to wszystko uwierzyć, ale rzeczywistość zaczyna przekraczać wszelkie granicę czegokolwiek. Napisać ,,nie ma niczego,, to za mało... odpowiedz

Źabka - 1 godzinę temu, *.com.pl Pomyłka... odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 1 godzinę temu, *.plus.pl A czego się spodziewaliście po meczu drużyn które walczą o oddalenie się ze strefy spadkowej?w meczach drużyn dołu tabeli jest większe ciśnienie i kopanina walka bardziej niż gra techniczna miła dla oka tylko że dziś jakby jedna drużyna się stara. odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panowie czy widzicie u piłkarzy te złość z powodu miejsca w tabeli? Czy widzicie zaangażowanie żeby poprawić miejsce w tabeli? Pytam jako wieloletni kibic, jako kibic który po tej przerwie liczył, że w grze Legii coś się zmieni na lepsze..., który się przeliczył. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl 10 stałych fragmentów u 0 strzałów. odpowiedz

Żabka - 1 godzinę temu, *.com.pl Górnik coś próbuje, więc Legia coś je...ie... odpowiedz

ALee - 1 godzinę temu, *.orange.pl Oni w chodzonego grają, zero pressingu, wszystko w jednym tempie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeden truchta, reszta stoi i się przygląda. Padaka totalna odpowiedz

:// - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: Jak w Rzymie jeden robi reszta drzymie odpowiedz

Dindane - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To coraz bardziej wygląda tak, po prostu mamy spaść z ligi. Ktoś tak postanowił i klub posłusznie podąża tą ścieżką odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Może remis uda się ugrać. odpowiedz

zipsklad - 1 godzinę temu, *.prest.pl tragediaa....co oni odpie..r!!!!

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak żyje,takiej zbieraniny skórokopaczy w koszulkach Legii jeszcze nie widziałem!Do tego wyrób trenersko podobny na ławce. odpowiedz

Kocur - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Wszyscy graja tak samo...pressing na Legię...i to wystarczy...niestety odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nic się nie zmieniło w grze Legii. Nadal ch... d... i kamieni kupa. Tragedia. odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Znów oczy bolą... Bez pomysłu bez polotu bez ambicji... Słabo weszliśmy w mecz ręcznik na bramce i patyczak w ataku... Dramat.. odpowiedz

jot - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Weźcie mnie - też gówno gram i będę to robić z 1000% większym zaangażowaniem. No i będę tańszy pewnie że 100razy od tych frajerów na boisku. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 Niestety wygląda to jak zwykle, tragicznie słabo. Jeśli to zremisujemy to będzie fart. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl masakra...oby nie skończyło się dwucyfrówką dla żab odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie dziwię się, że Artur nie chce już grać z dziadami. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miszta wybiega do dośrodkowania i mija się z piłka tak to na podwórku się gra buchaaaa hanysy cisna a my jak dzieci we mgle odpowiedz

babuk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rozumiem ,że trzeba opchnąć Czarka za kilka melonów ale robicie krzywdę i jemu i Legii wystawiając go w 1 składzie odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo Miszta dobrze że Wieteska się spisał chociaż raz. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Darek, Darek, Darek gol, Darek Miodzio gol, gol, gol, Alle, Alle, Alle. odpowiedz

ALee - 1 godzinę temu, *.orange.pl Małolat w bramce powinien być łańcuchem do tej bramki przywiązany bo fruwać mu się zachciało odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten Miszta to jest katastrofa. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wietes uratował gola. Miszta.... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Nasz ręcznik robi robotę odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale mizeria... odpowiedz

Auty - 2 godziny temu, *.getfiber.pl Miasta zejdź odpowiedz

E - 2 godziny temu, *.vectranet.pl dobra riposta hanysów;) odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.getfiber.pl Co to za 15 letni Halland? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tragicznie to wygląda, jak na razie. odpowiedz

Nh1234 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl To już po meczu jak Miasta broni... odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl 4-1 dla Górnika. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Kurde słabo to widzę. Co niby miała dać ta przerwa reprezentacyjna skoro my nie mamy trenera tylko pana od WF. odpowiedz

Wygrają ze strachu :) - 2 godziny temu, *.com.pl Legia musi dzisiaj wygrać z takiego założenia wychodzą jej piłkarze , bo boją się podobnego przywitania przez swoich kibiców jak po słynnym powrocie z Poznania :) odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ustawienie Legia? 1 -4-1-4-1 ? Oj jeszcze tak Legia ustawionej nie widziałem...

Powodzenia... odpowiedz

ko(L)o NewJersey - 3 godziny temu, *.. Jazdaaaaa Legiunia nie spier… mi niedzieli Jazdaaaaaaaa (L) odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl I promowanie małolata na bramce ciąg dalszy, jak to się skończy większość już wie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 heh ... znow wychodzimy 8 na 11. charatin mladenovic muci .... odpowiedz

Derek - 3 godziny temu, *.datapacket.com A Boruc znowu ma wolne??? odpowiedz

Trenera z dużym doświadczeniem z pracy w BUNDESLIDZE !!! - 3 godziny temu, *.com.pl Tak trochę do przemyśleń rzucę jedną rzecz , która dla mnie jest kluczową co do Ligowych Piłkarzy z Ekstraklasy . Zauważyliście gdy Piłkarz z naszej ligi , który idzie do klubu z Zachodu tak jak m.in. Niemcy , Anglia , Włochy , Hiszpania - potrzebuje długiego okresu , aby fizycznie dojść do poziomu reszty zespołu , bo nie wytrzymałby chłop z naszej ligi połowy meczu w normalnej lidze . Dlatego jestem zwolennikiem angażu do Legii trenera , który przepracował ładnych parę lat w Bundeslidze i dla niego przygotowanie Piłkarzy na Europejskim poziomie to chleb powszedni . odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Trenera z dużym doświadczeniem z pracy w BUNDESLIDZE !!!: Zgadzam się z Tobą. odpowiedz

R1958 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trenera z dużym doświadczeniem z pracy w BUNDESLIDZE !!!: tylko czy piłkarzyki pajacyki by takiego treneiro zaakceptowali odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Jeżeli to oficjalny skład to gdzie Boruc ja się pytam? odpowiedz

Wiesiek ze Złotej 44 m. 18 - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Wieczny fan Mioduskiego : na ostatnim pietrze na Złotej pije Moeta i pali Lolka w oknie. Pod drzwiami już kalmary i krewetki czekają. odpowiedz

babuk - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie wiem czemu Legia zawsze ujawnia skład tak szybko. Myślę, że to ułatwia zadanie przeciwnikowi. Może się mylę ale wydaje mi się, że jest na to czas na godzinę przed meczem odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Remis brałbym w ciemno. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl Kto obstawia 3 do 0 dla Górnika ? odpowiedz

Sadi - 3 godziny temu, *.18.56 @Jano: niema drugiego takiego idioty więc tylko ty odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl @Sadi: pogadamy po meczu odpowiedz

maku - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sadi: idioto do lekarza idż odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Jano: Kibic Legii ZAWSZE kibicuje swojemu klubowi.

Jeżeli chcesz prorokować porażkę, lepiej zamknij jadaczkę. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Sadi: no i co baranie????? odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl @axlrose: co innego kibicowanie a co innego realna ocena gry zespołu! odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dawać Muçiego odpowiedz

