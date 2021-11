Gołębiewski: Z całego serca dziękuję kibicom

Marek Gołębiewski (trener Legii): Przegraliśmy bardzo ważny mecz, który mogliśmy odwrócić w drugiej połowie. Przy stanie 2-2 wierzyłem, że zespół jest w stanie wygrać. Niestety, stało się inaczej i do Warszawy wracamy bez punktów. - Nasza lepsza gra w drugiej połowie to efekt dokonanych zmian personalnych i zmiany systemu gry. - Widziałem, że doszło do spięcia moich zawodników na boisku, ale nie wiem, co dokładnie się stało. Nie rozmawiałem jeszcze z chłopakami, wyjaśnimy to sobie. - Na koniec chciałbym podziękować naszym kibicom. Stawili się bardzo licznie, widzimy, że są z nami, za co dziękuję im z całego serca.

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hiszpan - 6 minut temu, *.play-internet.pl Taki trochę człowiek mem. Przejdzie do historii jako jedyny trener że średnią 0 pkt w lidze. odpowiedz

magoo - 27 minut temu, *.162.144 Przecież to nie Pan Marek gra....

Te wszystkie wkłady do koszulek, zapraszam wypierdalać...

Kucharski leci zimą, Miodek nie odda prezesowania, bo taki ambitny jest, poświęci "kolegę"...

Utrzymamy się e-klapie, ale pucharów nie będzie ni hu hu.

pozdro odpowiedz

Hiszpan - 32 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Gdyby miał odrobinę honoru sam by odszedł. odpowiedz

Wola - 35 minut temu, *.tpnet.pl Dla Wielkiej Legii nigdy więcej trenerów amatorów.

Za ery Miodka oprócz Czesia nie mieliśmy żadnego trenera.

Panie Mioduski, Legia potrzebuje trenera. Sam szyld nic nie wygra!!! odpowiedz

PLBBOY - 38 minut temu, *.play-internet.pl Pan nie dziękuje, tylko niech Pan już idzie w cholerę. odpowiedz

Siekierki - 39 minut temu, *.chello.pl Kościół powinien być oddzielony od państwa, a właściciel od bycia prezesem. Jak już Legia ma być korporacją, to w spółkach też zarząd i właściciele to też dwie różne bajki. Przynajmniej w poważnych, dużych firmach. odpowiedz

Dawid - 41 minut temu, *.robnet.pl Nędza... odpowiedz

Leśny Dziadek - 53 minuty temu, *.centertel.pl Proszę uprzejmie, a kiedy wpaść z tragarzami...? odpowiedz

ja - 54 minuty temu, *.chello.pl To nie jest problem tego typa, bo dla niego to jest życiowa szansa. Jakby Legia wygrała kilka spotkań to by było, że wyprowadził Legię z kryzysu i by zaraz znalazł robotę w jakiejś ekstraklapowej drużynie np. termalice.



Problemem jest to, że gość, który nawet na poziomie ekstraklapy jest nikim, w Legii nikim (to nie jest trener rezerw od kilku lat tylko od kilku miesięcy) został wyznaczony na trenera mającego uratować drużynę.



Jak mentalnie ma Legia się podnieść skoro zamiast po wywaleniu trenera dać kogoś znanego, to loczek daje noname'a?

To tak jakby zostawić ich samych sobie.



odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl panie Prezesie chcial pan miec wszystko nie bedzie pan mial nic mistrza Polski,kase z ligi europy, puchar Polski super puchar i gowno a do tego bedziesz Pan musial walczyc o utrzymanie sie w extra klasie a potem zaczynal bedzie Pan od zera

tak wlasnie jest jak ma sie takich gownianych podwladnych niestety odpowiedz

Lw - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Problem Legii to 10 Podolskich wielkie ego a nie wystarcza na polska ligę piętki niechlujne podania i przyjęcia, inna sprawa ze tenże podolski to święta krowa inny piłkarz w każdym meczu leciał by z czerwoną kartka odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Zestawienie składu z Charatinem , Pekhartem, IKEĄ i.Mladenovicem to sabotaż tego pajaca. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rzucili trenera na środek Oceanu, więc tonie...Zmiany potrzebne ale głównie w zarządzie Natychmiast!!!!! odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl A bredziłeś jedziemy po zwycięstwo

Samo zestawienie składu to tragedia brak jakiekolwiek tatyki zenada odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Idź wuefisto do domu i nie pokazuj się więcej bo wstyd i tyle w temacie. Tu trzeba takiego trenera jak Śp. Pan Janusz Wójcik Drago Okuka czy Stasiu Czerczesow z jajami i takiego którego nasze" gwiazdy" będą słuchać i szanować i dawać z siebie wszystko na 200% bo jak na razie grają jak trampkarze nie obrażając dzieci. Bujaj się do domu na w- f odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie jak masz jaja to odejdź odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wiem ze to nie Pana wina ale skończ wasc.....z takimi wynikami to każdy by mógł prowadzić ten klub, poprostu każdy.

Ps. Artur Boruc wracaj ! odpowiedz

Serock - 1 godzinę temu, *.145.106 Co ty gadasz!!! Nie jesteśmy z wami. LEGIA TO MY i to nasz obowiązek. odpowiedz

Weź człowieku spier… - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Z tego klubu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.