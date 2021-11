Konferencja pomeczowa

Urban: Kto by pomyślał, że strzelimy 3 bramki

Niedziela, 21 listopada 2021 r. 21:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jan Urban (trener Górnika): Jesteśmy w bardzo dobrych humorach, bo wygraliśmy z mistrzem Polski. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Kto by pomyślał, że strzelimy 3 bramki, bo to był nasz największy problem. Wiedzieliśmy, że Legia będzie miała większe posiadanie piłki, bo jest mnóstwo jakości w tej drużynie i nie jest łatwo odebrać im piłkę. Kiedy jesteśmy skumulowani na własnej połowie, łatwiej jest przerwać akcję rywala i wyjść z atakiem. To nam się udawało w pierwszej połowie.



- To, co się wydarzyło na początku drugiej połowy, nie mam zamiaru teraz szukać przyczyny. Byłem w szoku. Później troszeczkę się wszystko uspokoiło. Super widowisko stworzyły obie drużyny, dużo bramek i mnóstwo emocji. Mam wrażenie, że kibice mieli dziś mnóstwo radości z oglądania naszego Górnika.



- Coś w małżeństwie liga - europejskie puchary w Legii nie funkcjonuje. W europejskich pucharach Legia zrobiła swoje, zarobili pieniądze, mają szansę na awans. Ale naprawdę trudno mi zrozumieć, dlaczego tak jest w lidze. Ja też grałem z Legią w europejskich pucharach, też czekaliśmy na to, kiedy strzelimy bramkę w pucharach, ale w lidze byliśmy na 1. miejscu. Cześka Michniewicza zwolnili, mnie też zwolnili. Mają teraz zdecydowanie mocniejszy skład niż wtedy. Jakości tam nie brakuje, na polską ligę to jest bardzo dużo.