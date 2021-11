Skończyli jak zawsze

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Michał Sobczak

Techniczny: Sebastian Tarnowski



Cwe(L)e - 4 sekundy temu, *.serverastra.com Cwe(L)e



Ide wyjebać swój karnet do zmieszanych i huj. odpowiedz

Andrzej - 42 sekundy temu, *.tpnet.pl Pieniądze nie grają jak dusza w rozterce to serce złamane odpowiedz

carter - 55 sekund temu, *.t-mobile.pl

No i bardzo kurwa dobrze. odpowiedz

Sztoperzy - 59 sekund temu, *.252.204 Johansson zostaje, Jedrzejczyki, kozo...pcy, Miszty, Mladenovice, Skibickie won. Proszę, błagam WON. Miszty nie sprzedacie już za tysiąc chrywien. Za transfery Kucharski więzienie. odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 minuty temu, *.orange.pl Wypie.... lać odpowiedz

telewidz - 3 minuty temu, *.artikel10.org Ciekawe czy znowu kanaliza w szatni Legii bendzie pozyapychana kondomami? odpowiedz

Yeti - 3 minuty temu, *.vectranet.pl Frajerzy powinni wracać na piechotę do Warszawy. odpowiedz

MarioL - 3 minuty temu, *.wanadoo.fr Może jakaś reakcja tych niby kumatych? Wracaj ekipo z lat 80,90! Bosman zrób porządek. odpowiedz

j24 - 4 minuty temu, *.105.75 Show must go on odpowiedz

Franco - 5 minut temu, *.plus.pl Chyba im nie idzie... odpowiedz

Kieł - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Fajnie. odpowiedz

M3 - 6 minut temu, *.jmdi.pl Kocham Legię, ale straciłem do was szacunek. Tak przegrać mecz... nie wrócić się na własne pole karne na trzy minuty przed końcem meczu. Ribeiro, Josue, Lopez, Mladenovic, Slisz, Muci. Jesteście zwykłymi frajerami, nie macie szacunku do tych barw, nie powinniście nigdy tu przychodzić . Totalne zera. Miodulski baranie szukaj jakiegoś prezesa i usuń się w cień. Wypie...ol Kucharskiego i pół składu. Pokaż jaja i oddaj zarządzanie komu innemu. odpowiedz

Po(L)di - 6 minut temu, *.plus.pl Le cabaret po warszawsku, dupą po piasku. Najlepsze szmaty w lidze. Brawo wy. odpowiedz

jarekk - 6 minut temu, *.metrointernet.pl Golebiewski przypomne ci twoje slowa - Jedziemy do Zabrza po zwyciestwo. Mielesz ozorem jak stara baba. Co jeszcze wymyslisz? odpowiedz

Qra - 7 minut temu, *.virginm.net Aktualnie jesteśmy bandą bez jaj.mioduski kupił redakcję która kasuje nie wygodne posty,wielkich 'decyzyjnych'którym wszystko pasuje.Kiedyś po tym co teraz się dzieje to kopacze wyglądali by jak śliwki.Teraz pytanie jak długo utrzyma się ten post. odpowiedz

Gruby - 7 minut temu, *.centertel.pl Jak z 3 do 2 dla Legii zrobiło się 2 do 3 dla kurnika?

Dlaczego zamiast strzelić 4 bramkę i przypieczętować zwycięstwo dali sobie wbić 3? Czy drużyna najzdolniejszych piłkarsko kibiców ograłaby zbieraninę zatrudnioną przy Łazienkowskiej 3? Na te i inne pytania, odpowiedź poznamy po przerwie... zimowej. odpowiedz

Micha - 7 minut temu, *.interwan.pl To już jest koniec, nie już nic

Jesteśmy wolni, możemy iść.

Będziemy pewnie mieli najdroższe karnety w 1. lidze w przyszłym sezonie. odpowiedz

hehehe - 7 minut temu, *.artikel10.org Czarna eLka w kółeczku się mieni.

To jest Legii w spermie znak.

Jej kibice są znów przecweleni.

Śmieje się z nich cały świat.

Śmieją się dziś kibice Górnika.

Śmieje się dziś cała pierwsza ligia.

Legia kurwo ty niedojebna.

Wypierdalać z ligi czas. odpowiedz

Jano - 7 minut temu, *.orange.pl Tylko PUSTY STADION! te pajace nie zasługują na doping! A mioduski na kasę z biletów! odpowiedz

floyd - 8 minut temu, *.aster.pl PIerwsza połowa - nawet nie mam słów, druga - wystarczyło dobić hanysów i byłoby po ptakach. Wieteska miał taką patelnię że aż trudno uwierzyć.

Wybieram się do Leicester i miałem nadzieję, że wleją mi w serce odrobinę optymizmu, no ale wyszło po ch..ju.

Troche się czuje ostatnio jakby ktoś z mojej rodziny ciężko chorował, i nikt nie był w stanie mu pomóc. odpowiedz

Tony - 8 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Legię nie stać na grę trzema obrońcami, przy wszystkich golach brakuje bocznych obrońców bo wachadłowi nie wracają, tego systemu nie da się obronić ofensywnym nastawieniem, żeby wygrać mecz najpierw trzeba go zremisować odpowiedz

Ryj - 8 minut temu, *.com.pl Strzeliliśmy 2 gole na wyjeździe i ja myślę, że z tego się trzeba cieszyć. Nie od razu Rzym zbudowano.

No i też z tego, że Miszta zbiera ba... rdzo cenne doświadczenie w seniorskiej piłce. odpowiedz

Jano - 3 minuty temu, *.orange.pl @Ryj: Miszta jak tak będzie bronił to nawet w I lidze nie będzie się łapał potrzebujemy nowego bramkarza i 10 nowych piłkarzy w polu! odpowiedz

LegiaLegia - 8 minut temu, *.tpnet.pl Admin/Moderator, śpisz kurwa, czy się najebałeś szczęściem? Ogar, gówno z prowincji szaleje na komentach. odpowiedz

Siekierki - 1 minutę temu, *.chello.pl @LegiaLegia: Tyle ich, co sobie popyszczą. Co nie znaczy, że chamstwa tępić nie należy. Moderatorze, do dzieła. odpowiedz

zaba285 - 8 minut temu, *.grupaping.pl w drugiej połowie w końcu było widać to co być powinno zawsze, bo Luqinias trochę więcej był pod grą. w końcu zaczeli trochę biegać... niestety wpuszczenie Lopesa to sabotaż, tu powinien wejść Włodarczyk przynajmniej miałby trochę doświadczenia więcej. zmiana Luqiniasa to też sabotaż. no i tragiczny mecz Skibickiego... odpowiedz

Damian - 11 minut temu, *.163.97 Wszyscy na mecz z Jagą odpowiedz

Hiszpan - 7 minut temu, *.play-internet.pl @Damian: Będzie komplet na Jagielonii. Kumaci już mobilizujà dzielnice Miodek daje 1zł od łebka i hot dog za Free. odpowiedz

Norbi - 2 minuty temu, *.orange.pl @Damian: owszem ale pod stadion odpowiedz

Zaległy - 11 minut temu, *.inetia.pl Jeszcze tylko 21 punktów do odrobienia i feta na starówce!!! odpowiedz

piorek7 - 11 minut temu, *.40.1 może Josu piłkarz lata 70 usiadzie na trybunach bo takie zero w pierwszym składzie to dno, niech tam pokreuje gre i jeszcze raz usłysze ze dobrze wykonuje stałe fragmenty to jak suchać ze Borysiuk świetnie z dystansu uderzał odpowiedz

Dariusz Pudel - 11 minut temu, *.autocom.pl Bójta się chamy do pierwszej ligi zmierzamy. odpowiedz

Hiszpan - 12 minut temu, *.telnaptelecom.pl Kiedy mecz o wszystko z Termaliką? odpowiedz

MarioL - 12 minut temu, *.wanadoo.fr A w następnym meczu będzie ,,nie poddawaj się,? Tu trzeba ostro zareagować.Jak kibicuje Legii od 1982 roku to takiego gowna jeszcze nie widziałem,a nie raz było niezbyt dobrze.Chyba mam to szczęście ze mieszkam za granica,i nie mam możliwości na żywo patrzeć na ten upadek. odpowiedz

Jezus Chrystus - 13 minut temu, *.cyanpencil.xyz Warszawa wycwelowana jak w 1944 odpowiedz

Żal mi cIEBIE - 7 minut temu, *.orange.pl @Jezus Chrystus: To jest najbardziej żenujący nik i wpis w historii tego portalu . Brawo kasztanie jesteś legendą odpowiedz

Heniek - 2 minuty temu, *.aster.pl @Jezus Chrystus:

Zgoda, tylko wtedy miasto i ludzi wymordowała głupota Warszawiaków. A cham miodek nie wiem skąd jest? odpowiedz

Tomek - 13 minut temu, *.as13285.net pierwsz liga wita:) , a jakie klimatyczne wyjazdy. odpowiedz

Maniek - 14 minut temu, *.mm.pl Ale co się dzieje z Legią? Nie pamiętam kiedy było aż tak źle? ???? odpowiedz

Pit - 14 minut temu, *.net.pl Wypierdalać dziady!! Loczek, kopacze won z Legii. Hańba, co tydzień hańba...... Pusty stadion, skopać tyłki nieudacznikom, Loczka na taczkach wywieść..... Wstyd wstyd wstyd...... Jebać frajerów! odpowiedz

tonton - 14 minut temu, *.207.8 Zaorać to natychmiast. Zacząć jak Pogoń od czwartej ligi już bez szopena odpowiedz

PRZYKRA PRAWDA - 14 minut temu, *.com.pl NIEMA CO KOMENTOWAĆ . WIELKA LEGIA TO DZIŚ MIT NAWET NA POLSKIM PODWÓRKU odpowiedz

Hiszpan - 15 minut temu, *.telnaptelecom.pl Mobilizacja dzielnic na Jagielonię. Wszyscy na stadion. Przed meczem obowiązkowo koszulka za 399 zł, potem siki plus suchy hot dog za 20 zł i od 1 minuty nie poddawaj się. Pełny stadion obowiązkiem. odpowiedz

p10 - 9 minut temu, *.orange.pl @Hiszpan: Przez caly mecz: Legia grac ku... mac. I w kilku jezykach by wkłady od koszulek zrozumialy w swoim jezyku. odpowiedz

Jebał cię pies . Nie chcesz kurwa nie chodź. Idż na basen - 8 minut temu, *.t-mobile.pl Jebał cię pies. Nie chcesz nie chodż. odpowiedz

Cyniek - 5 minut temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: NIE martw się mordo jeszcze po jadze będzie mobilizacja ulic bo już fc było teraz dzielnic więc będzie cała grujecka na Legię ludzie tu nawed starszyzny niema nie wyobrażam sobie za czasów Bosmana by tak to im uchodziło płazem odpowiedz

Qra - 15 minut temu, *.virginm.net Wymiana zdań nędznego kapitana z kiepskim grajkiem sliszem,była podsumowaniem co się dzieje w drużynie. odpowiedz

Kolo - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Nic z tego nie będzie Panowie i Panie. To jest dramat. Poziom mniej niż zero. Prezes dymisja, trener i piłkarze out. Wszystko trzeba zaczynać od zera, a czasu jest tyle co przerwa zimowa. Potem modlić się o utrzymanie. odpowiedz

Damian - 15 minut temu, *.163.97 Brawo drużyna brawo trener widać progres odpowiedz

kolega kolegi - 16 minut temu, *.protonvpn.com Szkoda, bo już myślałem, że zdobędziemy ten wymarzony, wyśniony, wytęskniony punkt, oprawimy w ramkę i wstawimy do gabloty i będziemy go wnukom pokazywać, żeby wiedziały, że kiedyś Legia zdobywała prawdziwe punkty, a tu jak na złość. odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 minut temu, *.centertel.pl Taaa, tylko wóz nie ma kół, konie kulawe rżą ze śmiechu, a woźnica nawalony leży obok w rowie i zastanawia się, jak to się stało, że nawet butów i ubrania nie ma... odpowiedz

januszek - 16 minut temu, *.chello.pl dziekuje dobranoc, ej kumaci doszedl przelew od miodka na mobilizajce dzilnic odpowiedz

MarioL - 9 minut temu, *.wanadoo.fr @januszek: gdzie jest ta ekipa z lat 80,90.? Bosman wracaj, odpowiedz

Roma - 17 minut temu, *.lunet.eu Jacy oni są irytujący. Wszyscy, bez wyjątku odpowiedz

mnnnn - 17 minut temu, *.prest.pl skibicki perkhart miszta johannson, lopez riberio, charatin, to piłkarze którzy nadają sie co najwyej do 6 ligi, totalni amatorzy, ten któy odpowiada a obecność tych błaznów w Legii powinien mieć zakaz stadionowy na Legie, kurwa brak słów dno totalne mam, nadzieje że w pierwszej lidze ten zespół się odrodzi , a nie pogrąży w niej na kilka następnych lat..warunkiem jest odejście mioduskiego i wszystkich tych szmat z naszego klubu odpowiedz

MarioL - 18 minut temu, *.wanadoo.fr Dlaczego dostajemy gonga pod koniec połowy lub pod koniec meczu? odpowiedz

TomekMokotów - 18 minut temu, *.play-internet.pl Raczej karawan jedzie dalej... odpowiedz

Kwas70 - 18 minut temu, *.oktv.se Jeba. was pies,jebal. cala wies.

odpowiedz

Ktoś - 19 minut temu, *.centertel.pl Po zwycięstwo.. Ha. Ha.. Jak im się kur... Biegać nie chciało a piłka parzyła jak gorący kartofel.. Brawo cała zbieranino patalachow.. odpowiedz

Analityk - 19 minut temu, *.plus.pl Ciekawe kto zdobędzie tytułu: "Frajera sezonu" i przegra z Legią... odpowiedz

Czarny76 - 19 minut temu, *.. Kurwa mac co tu się dzieje. Czy nad tym wszystkim naprawdę nikt już nie panuje? odpowiedz

Kret - 19 minut temu, *.plus.pl Jak zwykłe padaka odpowiedz

KasztanoRonaldo - 19 minut temu, *.perfecteline.pl Wypierdalać wszyscy!!!!!!!! Pusty stadion do końca sezonu. Możeoze pudel odda ten klub komuś kto się zna na poważnej piłce. odpowiedz

FC Stargard - 20 minut temu, *.t-mobile.pl W tym klubie to jedynie Panie od prania Bielizny powinny zostać. Reszta W..........ć odpowiedz

Jesienne Liście - 20 minut temu, *.156.148 Uwaga, wszyscy na Łazienkowską! odpowiedz

MarioL - 20 minut temu, *.wanadoo.fr A jednak bez sensacji.Po staremu. odpowiedz

ciolo - 21 minut temu, *.pljtelecom.pl Zacytuje klasyka: Nie jest najgorsze że jesteśmy w dupie. Najgorsze jest to że zaczeliśmy sie tam urządzać. odpowiedz

