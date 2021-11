Luquinhas: Górnik dopiął swego

Luquinhas (Legia Warszawa): W pierwszej połowie Górnik strzelił dwie bramki, na które nie odpowiedzieliśmy. Dopiero po przerwie pokazaliśmy, że jesteśmy zgraną drużyną. Szybko odrobiliśmy straty i prawie udało się wyjść na 3-2. Niestety, Górnik wywierał presję i dopiął swego. Byłem kilka razy faulowany i sędzia mógł pokazać rywalom żółtą kartkę. Kilka razy. Jednak mimo przewinień i bólu, jaki czułem, sędzia mówił, że nic się nie stało. Nie wiem dlaczego nie ukarał zabrzan. Jeżeli chodzi o moją formę, to cały czas pracuję, żeby dojść do najlepszej dyspozycji. Przeplatam mecze… Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale im więcej będę pracować na treningach, tym szybciej dojdę do optymalnej formy. Nasza drużyna nie jest rozbita, nie jest podzielona. W każdym meczu staramy się, ale nie zawsze wychodzi. Na pewno teraz jest trudny czas, ale chcę, żeby kibice byli z nami. Będziemy ciężko pracować, żeby wygrać.

Wola - 8 minut temu, *.tpnet.pl Po mimo całej sympatii do Ciebie, póki nie nauczysz się kilku słów po polsku nie wypowiadaj się.

Pierwsza połowa to skandal i grając w Legii nie powinna mieć miejsca. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tu zawsze powinno być napisane:...mimo krwi potu łez i bólu to LEGIA dopięła swego!!! Kur.a mać odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Przestań się przewracać tylko zacznij grać! Twój płacz do sędziego nic nie zmienia. W pierwszej połowie minąłeś rywala i miałeś sam na sam ale wolałeś się przewrócić i żebrać o karnego. Żenada. Czas się wziąć za grę a nie przewracanie. odpowiedz

meter - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasza "główna" siła ofensywna,która stoi na nogach tak pewnie ... jak ja po kawalerskim kolegi::)).Liga już go rozczytała,wystarczy go zastawić i po nim.Lubie go ale po bramce z Bodo u nas ,zjazd totalny...



Nie wiem czemu ale patrząc na niego przypomina mi się Nemeczek i "Chłopcy z placu broni"(pozdro dla odpowiednich roczników)..



I nie pier.... że mu zależy ,że sie stara...To zawodowiec i to jest wpisane w wykonywany przez niego zawód..Mnie interesuje skutek i co wnosi do drużyny a to już od długiego czasu jest żałosne



odpowiedz

Jerz z Potoku - 1 godzinę temu, *.chello.pl @meter: Twoje skojarzenie Luquinhasa z Nemeczkiem z "Chłopców z Placu Broni" jest na tyle oryginalne, że aż prawie trafne.

Od zawsze uważałem, że nasz waleczny Brazylijczyk powinien grać na pozycji klasycznego środkowego rozgrywającego. Uparte desygnowanie go do linii ataku skutkuje tym, co ustawicznie obserwujemy od czasu zwolnienia trenera Vuko z Legii. Strzały słabiutkie, zwody czytelne i teatralne gesty po ew. faulach. Niestety, rywale i sędziowie już go rozpracowali. Pora najwyższa na konkretną zmianę w sposobie jego gry...

Serdeczności odpowiedz

HuLtay - 2 godziny temu, *.chello.pl Pajace z trybun papierem toaletowym rzucały to i gra wkładow do koszulek była gówniana czemu sie dziwic odpowiedz

Panie Miodulski - 2 godziny temu, *.chello.pl Juz widac kto rozwala ten klub jak jedrzejczak dalej bedzie gral to nie ma ratunku on zawsze macil wode odpowiedz

Jurek81 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Panie Miodulski: nie ma w Legii takiego zawodnika...jak już komentujesz to miej chociaż podstawową wiedzę na temat nazwisk piłkarzy*(wkładów*)

*Niepotrzebne skreślić

Pzdr odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Żenua odpowiedz

Zcv - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dobre, nie są podzieleni… odpowiedz

HAHA - 2 godziny temu, *.virginm.net "...Nasza drużyna nie jest rozbita, nie jest podzielona. " Pokazała to sytuacja z drugiej połowy jak Jędza spiął się ze śliszem. odpowiedz

Osa(L) - 2 godziny temu, *.15.136 @HAHA: raczej ze Sliszem. Nauczycie się w końcu nazwisk tych wkładów do koszulek ? odpowiedz

HAHA - 2 godziny temu, *.virginm.net @Osa(L): Tak mój błąd,ale czy oni zasługują na szacunek? odpowiedz

Chyba ty - 2 godziny temu, *.orange.pl @Groch : Chyba ci się nasza strona, ze stroną Lecha pomyliła... odpowiedz

