Oceny legionistów za mecz z Górnikiem

Najwyższą notę za niedzielny mecz w Zabrzu przyznaliście Mateuszowi Wietesce. Występ stopera oceniliście na 3,0 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali słabe, bardzo słabe i beznadziejne noty. Najniższa trafiła do Ihora Charatina - 1,5. W sumie oceniało 1268 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,1. Wieteska 3,0 Luquinhas 2,6 Josue 2,5 Muci 2,4 Slisz 2,2 Skibicki 2,2 Jędrzejczyk 2,2 Włodarczyk 2,1 Emreli 2,0 Miszta 1,9 Johansson 1,9 Mladenović 1,9 Rafael Lopes 1,8 Yuri Ribeiro 1,7 Pekhart 1,6 Charatin 1,5

Jeżozwierz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To bardzo interesujące, że Mladenowic uzyskał niespełna 2. Serio, takiego wazona bez pojęcia to w Legii dawno nie było.

Kilka ciepłych słów należy się również Miszcie. I nie ma co pisać, że ma dopiero 19 lat. Gość nie ma pojęcia o graniu na bramce. Jak trzeba wyjśc - stoi. Jak trzeba stać, biegnie. Jak trzeba siąść na dupie, to wpuszcza piłkę między nogami. A jak piąstkować to tylko z pustym przelotem. od czasów Mijanowicia nie pamiętam tak beznadziejnego bramkarza. Sam jest winien tego, że nie mamy 6-8 punktów więcej. Dramat. odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ja tradycyjnie od 3 kolejek daję po 1.

Ale widzę , że koledzy mają delikatniejsze oceny. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Z tym Charatinem, to jest jakiś myk. Facet nie chciał do nas przyjść, a wydano na niego mln euro. Może chce odejść, ale jak paru cwaniaków, próbuje wymusić zmniejszenie/rezygnację z odstępnego? Nie pamiętam piłkarza w Legii, który leciałby w konia ze wszystkimi, i to tak bezczelnie. odpowiedz

zaba285 - 3 godziny temu, *.grupaping.pl @Po(L)ubiony: jak to nie chciał? napisz coś więcej odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @zaba285: jak sam podał, info o tym, że jest sprzedany z Ferencvarosu do Legii, dostał SMS-em, tuż przed północą ostatniego dnia okna transferowego. Nikt tego nie zdementował. Dziwna sprawa. odpowiedz

