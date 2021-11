Legijna świąteczna paczka na Kresy 2021

Sobota, 20 listopada 2021 r. 21:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jak co roku, już po raz dwunasty, kibice Legii Warszawa organizują Legijną Świąteczną Paczkę na Kresy, której celem jest przygotowanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia paczek świątecznych - te zostaną przekazane naszym rodakom zamieszkującym tereny Wileńszczyzny, jako dowód pamięci o tych, którzy do dziś kultywują polskie tradycje, porozumiewają się w języku polskim. Zachęcamy wszystkie osoby do zaangażowania się do tej szczytnej akcji, której finał zaplanowano na 4 grudnia - to definitywnie ostatni dzień zbierania darów.



"Nasza pomoc realizowana jest przy pomocy dwóch polskich szkół w miejscowościach Szumsk i Pakiena, które typują bezpośrednich adresatów akcji, znając najlepiej lokalne realia i potrzeby poszczególnych rodzin. Skompletowane paczki jak co roku zostaną przez nas przetransportowane na Litwę i przekazane przed Świętami" - informują organizatorzy akcji.



Poniżej lista produktów, które w niezmienionym asortymencie są przez nas zbierane od kilku lat i które chcielibyśmy z Waszą pomocą zebrać i tym razem:



Ryż - 1 kg

Cukier - 1 kg

Olej - 1 litr

Makaron - dowolne opakowanie

Herbata - dowolne opakowanie

Kawa mielona - 250/500g

Czekolada - dowolna standardowa tabliczka

Owoce w puszcze

Szynka w puszcze Krakus

Masa makowa - 800g

Ciastka - Delicje



Produkty można przywozić do Źródełka (ul. Myśliwiecka 9) przez cały tydzień w godzinach 8:00 - 22:00. W razie pytań można zadawać pytania na maila: pamietamy2014@gmail.com lub na facebookowym profilu.