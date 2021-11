Komentarze (21)

Boro - 28 minut temu, *.tpnet.pl W 1936 Legia spadła do niższej klasy rozgrywek... mało kibiców wie o tym odpowiedz

ja - 51 minut temu, *.chello.pl Więcej zagranicznych miernot niech ściągają.



Przecież tragiczny poziom drużyny było widać od kilku lat. Co roku coraz gorzej.

Dostawanie od jakiegos dudelange.



O zgrozo dzisiaj najlepszy był Wieteska.





Szczerze to ja się o Legię naprawdę martwię pod rządami obecnego prezesa.

odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I co wy wypisujecie!!!! Świetny mecz!!!! Zabrakło szczęścia i skuteczności!!!! Wogóle nie znacie się na piłce nożnej!!!! odpowiedz

1234Tom - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl CHŁOPAKI idą na

REKORD odpowiedz

DOŚĆ - 1 godzinę temu, *.com.pl NA JAGIELONI MUSIMY POKAZAĆ NASZYM GWIAZDOM CO O TYM WSZYSTKIM MYŚLIMY . BO JUŻ DOŚĆ TEGO . odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Mam nadzieję, że ten rekord zostanie pobity. odpowiedz

ireeusz napiórkowski - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gratuluję piłkarzom Legii Warszawa przeszliście do historii klubowej powinni wasze nazwiska zapisać w oddzielnej gablocie .Gablota pajaców

odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To się pudel zapisał w historii jako właściciel i prezes. Wyczyn. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Za Miodulskiego niestety ale bijemy same negatywne rekordy. odpowiedz

Tia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 2 lata po tym "historycznym" wyniku klub rozwiązali (1938). Mam nadzieję, że tak się teraz nie stanie. odpowiedz

Historyk - 16 minut temu, *.play-internet.pl @Tia: nie klub tylko sekcję piłki nożnej, klub i pozostałe sekcje m.in. tenis, strzelectwo czy jeździectwo dalej istniał odpowiedz

Witam - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Proszę o jeden duży transparent na. ZYLECIE.. MIODULSKIM, KUCHARSKI, ORAZ WSZYSTKIE NAZWISKA GRAJKOW - BANDA FRAJERÓW.... W każdym języku jaki występuje w w tej pseudo drużynie. odpowiedz

DRAMAT - 1 godzinę temu, *.com.pl OBECNA LEGIA ZAPISUJE SIĘ W HISTORII KLUBU . CO TU WIĘCEJ KOMENTOWAĆ KAŻDY WIDZI JAK JEST. LEGIA JEST NA DNIE JAKBY NA TO NIE SPOJRZEĆ TO JESTEŚMY NA SZARYM KOŃCU SŁABIUTKIEJ POLSKIEJ LIGI . IDZIEMY TROCHĘ W KIERUNKU W KTÓRYM POSZŁA WISŁA KRAKÓW PO NAJLEPSZYCH JEJ LATACH ZA ŻURAWSKIEGO , FRANKOWSKIEGO , SZYMKOWIAKA ITD. MY PODĄŻAMY TĄ SAMĄ DROGĄ - DROGĄ ZGLISZCZY odpowiedz

Grigol - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl i spadli z ligi zapomnieliście napisać odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zwalnia się bilet na żyletę na Spartaka odpowiedz

Dzida - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kurs obrany... 1 liga. Nie myślałem, że dożyję takich czasów. :( odpowiedz

Gringo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl zapisali sie na kartach historii na zawsze,zapamietajmy te nazwiska!! odpowiedz

Kocur - 1 godzinę temu, *.telkab.pl No i miodek przeszedł do historii! Nikt go nie pobije... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Mają fantazję sk... Wtedy Legia spadła teraz też na to się zanosi. odpowiedz

Avatar - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Amen odpowiedz

alfonso - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gratulacje! Za tydzień przejdziecie do historii nowy rekord.... odpowiedz

