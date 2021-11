Urban: Trudno wytłumaczyć sytuację Legii

Niedziela, 21 listopada 2021 r. 12:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Przed Legią nikogo nie trzeba motywować. Do zawodników z każdej strony docierają sygnały, jak ważne to spotkanie. Te spotkania mają to do siebie, że przyciągają kibiców na trybuny. Legia nie przyjedzie, żeby zadowolić się remisem, tylko zrobi wszystko, żeby wygrać i zacząć piąć się w górę tabeli. Ale my mamy taki sam plan. Wiemy, że czasem więcej punktów zdobywa się z silnymi zespołami, a przegrywa ze słabszymi. Wierzymy, że Legia zacznie wygrywać po spotkaniu z nami - mówi przed meczem z Legią Warszawa trener Górnik Zabrze, Jan Urban.



- Wiemy, jakich zawodników ma Legia do dyspozycji. Pozostaje tylko kwestia, kto zagra z nami, a kto w Lidze Europy. Nie sądzę, żeby nowy trener wymyślił coś ekstra. Sytuacja Legii jest trudna do wytłumaczenia. W wielu spotkaniach grali bardzo dobrze i powinni mieć zdecydowanie więcej punktów. Podobnie jak my. Ale jak się nie wykorzystuje takich szans, to się jest nisko w tabeli. Potencjał drużyny świadczy o tym, że powinni być w innym miejscu, ale piłka ma to do siebie, że czasami tak się dzieje i trudno to wytłumaczyć. Musimy rozegrać naprawdę dobre spotkanie, żeby wygrać z Legią. Musimy być drużyną, która kreuje sytuacje bramkowe i potrafi je wykorzystać. Scenariusz spotkania może być tak, że sytuacji nie będzie zbyt wiele, więc trzeba umieć wykorzystać te, które będą. Ostatnio jesteśmy zbyt zależni od Jesusa Jimeneza, któremu coś się zwyczajnie zacięło. On gra dobrze, uczestniczy w sytuacjach i wcześniej czy później ponownie zacznie strzelać bramki.



- Rozegrałem już dużo spotkań Górnik - Legia jako trener i zawodnik. Zawsze to były spotkania w jakimś stopniu wyjątkowe. W czasach, kiedy grałem w piłkę, to był hit ligi. To właśnie te dwie drużyny dysponowały największym potencjałem i walczyły o najwyższe laury. W ostatnich latach jest inaczej, ale te mecze zawsze będą przywoływały wspomnienia.