W Leicester trwa sprzedaż biletów na mecz z Legią

Mecz Leicesteru z Legią nie cieszy się tak wielkim zainteresowaniem. W zamkniętej sprzedaży dla posiadaczy abonamentów i odpowiedniej liczby puntów, które fani "Lisów" zdobywają pojawiając się na poszczególnych spotkaniach swojego klubu, nie rozeszły się wszystkie wejściówki. W Leicester przez tygodniem rozpoczęła się otwarta sprzedaż biletów na czwartkowy mecz z Legią i cały czas bilety znajdują się w sprzedaży. Anglicy zastrzegają jednak, że biletów na miejsca gospodarzy nie mogą nabywać fani Legii - w przeciwnym razie wejściówki zostaną anulowane. Dla kibiców Legii Anglicy przygotowali pulę wejściówek na sektor gości, która była dystrybuowana w ubiegłym tygodniu w Warszawie. Mecz z Legią został zakwalifikowany do kategorii cenowej B, w związku z czym normalne wejściówki dla kibiców "Lisów" kosztują od 30 do 35 funtów w otwartej sprzedaży, a wcześniej były tańsze o pięć funtów. Spotkanie Leicester City FC - Legia Warszawa rozegrane zostanie w najbliższy czwartek o 21:00 polskiego czasu. King Power Stadium może pomieścić 32 312 widzów.

Kibic L - 35 minut temu, *.t-mobile.pl A bilety do Lublina? odpowiedz

Pawełek - 42 minuty temu, *.netfala.pl Kiedy były kolportowane bilety w Warszawie??? Ja nic o tym nie wiem. Gdzie można kupić bilet na ten mecz? odpowiedz

Ja - 35 minut temu, *.tpnet.pl @Pawełek: W środę. Było na stronie jak byk. odpowiedz

Bartek - 2 godziny temu, *.chello.pl a co to dla nich za atrakcja? Na pewno ciekawszy był dla nich wyjazd do Warszawy, gdzie czekało spoko miasto z wieloma atrakcjami i fanatyzm na stadionie, który w zachodniej części europy mocno przygasł. U siebie to wolą sobie przyjść na jakikolwiek mecz ligowy. odpowiedz

Gyros - 2 godziny temu, *.virginm.net @Bartek: mocno przygasl? Chyba nie sledzisz co sie dzieje w niemczech,francji,danii,wloszech,szwajcarii, jest czesto ciekawiej na trybunach niz w polsce.

odpowiedz

LW82 - 7 minut temu, *.243.235 @Gyros: Nie pierdol we Włoszech scena kibicowska strasznie upadła to nie to co lata 90 czy początek lat 2000 we Francji to kurwa same araby w klubowych dresach co nie umią się zachować w Szwajcarii jest Young boys co z roku na rok prezentuje się bardzo dobrze a FC Basel strasznie podupadła a w Niemczech i dani czy też np. w Holandii to poziom zawsze TOP trybuny pełne atmosfera zajebista nic dodać. A polska ?? Nie oszukujmy się jesteśmy na bardzo dobrym poziome kibicowskim ale u nas jest słabo z frekwencją bo jednak w latach 90 stadiony w Polsce były mniejsze chujowsze ale trybuny były pelne i po stronie gospodarzy i po stronie gosci, oby tak wróciło. Pozdrawiam odpowiedz

