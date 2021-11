26-28.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 26 listopada 2021 r.

W niedzielę przy Łazienkowskiej zapowiada się dobra frekwencja, a na mecz mobilizują się warszawskie dzielnice i okoliczne miejscowości. Fani Jagiellonii do Warszawy przyjadą w ponad 700 osób co najmniej 15 autokarami. W sobotę swoje mecze na wyjazdach rozegrają nasi siatkarze (we Wrześni) i futsaliści (w Chojnicach).



Rozkład jazdy:

26.11 g. 20:00 FC Den Haag - FC Dordrecht

26.11 g. 20:30 Wisła Kraków - Radomiak Radom

27.11 g. 13:00 Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg

27.11 g. 17:00 Krispol Września - Legia Warszawa [siatka]

27.11 g. 18:00 Red Devils Chojnice - Legia Warszawa [futsal]

27.11 g. 18:00 Hutnik Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Lindego 20]

28.11 g. 17:30 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

28.11 g. 18:00 Widzew Łódź - Zagłębie Sosnowiec



Młodzież:

26.11 g. 15:45 Legia Warszawa U-17 - Polonia I Warszawa U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

27.11 g. 10:00 Pivot Piastów U-14 - Legia Warszawa U-14 [kosz, ul. Pułaskiego 6/8]

27.11 g. 12:00 Legia Warszawa U18 - Raków Częstochowa 03/4 [CLJ U18][LTC 7]

27.11 g. 12:00 Legia U16 - Top 54 Biała Podlaska U16/17 (sparing)[LTC 6]

27.11 g. 14:00 Legia Warszawa U11 - Raków Częstochowa 11 (sparing)[LTC 7]

27.11 g. 16:00 Legia Warszawa U12 - Raków Częstochowa 10 (sparing)[LTC 7]

27.11 g. 16:30 Lech Poznań 08 - Legia U14 (sparing)





Turniej Number One Cup (rocznik 2009 i mł.)

26-28 listopada 2021 r., Gdańsk ul. Meissnera 5 (Hala Piłkarska Olimpijski Football Club)



Legia U13 zagra na międzynarodowym turnieju Number One Cup w Gdańsku.

Początek rywalizacji - w piątek o 17:20. Ceremonia zakończenia - w niedzielę o 16:40.



- Uczestnicy:

Grupa A: Bayer Leverkusen, Juventus Turyn, Legia Warszawa, Broendby Kopenhaga, Jaguar Gdańsk, Banik Ostrawa

Grupa B: FC Porto, Barca Academy (Blau), Ruch Lwów, FC Wakatake, Norwegian Soccer Academy, Escola Futbolu Pruszcz Gdański

Grupa C: PSV Eindhoven, Barca Academy (Grana), FK Pardubice, Portimonense S.C. Portimão, B.93 Kopenhaga, 1.FC Frankfurt

Grupa D: Paris Saint-Germain FC, RB Lipsk, CSC Ghiroda, Matrix Center Doornveld, Cracovia, Lechia Gdańsk



- Mecze Legii U13:

Jaguar Gdańsk (pt. 16:55), Banik Ostrawa (pt 17:50), Broendby IF (sob. 15:15), Bayer Leverkusen (sob. 16:05), Juventus Turyn (18:35).

Faza finałowa - w niedzielę od 9:00 (o miejsca 1-8: od 13:15).



Turniej Piłki Nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (roczniki 2012 i 2013)

27-28 listopada, w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21



Legia U10 oraz grupa wiodąca LSS U9 wystąpią na mocno obsadzonym turnieju im. Rotmistrza Pileckiego organizowanym przez Be a Star - AP Wilczki, który odbędzie się w sobotę (U9) i niedzielę (U10), w 2 kategoriach wiekowych.



W kategorii U9 wystąpią: Widzew Łódź, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok, Barca Academy, Legia Soccer Schools, Jaguar Gdańsk, Górnik Zabrze i Be a Star - Wilczki.

W kategorii U10 wystąpią: Barca Academy, Wisła Płock, Jagiellonia Białystok, Górnik Łęczna, Legia Warszawa, AP Żuri Olsztyn, Korona Kielce i Be a Star - Wilczki.



W oba dni rywalizacja grupowa rozpocznie się o 10:00, faza finałowa o 12:30, a zakończenie turnieju - o 15:00.