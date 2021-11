Janicki: Wróciliśmy z dalekiej podróży

Niedziela, 21 listopada 2021 r. 19:52 Fumen, źródło: TVP Sport

Rafał Janicki (Górnik Zabrze): Po takim meczu emocje dają upust. Fajnie, bo w 1. połowie byliśmy na górze, żeby znowu spaść niemal na dno. Jednak wydźwignęliśmy się i tym bardziej się cieszymy. Pierwsza część meczu była bardzo dobra w naszym wykonaniu, żeby nie powiedzieć, że perfekcyjna. Na początku drugiej połowy, legioniści mieli swoje 10-15 minut. Zmienili ustawienie, było więcej zawodników w środku pola i nas nagle nie było.



Na szczęście wróciliśmy z dalekiej podróży. Także chwała chłopakom, że strzeliliśmy na 3-2.



Dariusz Stalmach? Pokazał na boisku co potrafi. Nie bał się. Na pewno należy mu się szacunek za to co pokazał. Zresztą, w jego wieku, w takim meczu, przy tej publiczności... Na pewno będzie to pamiętał do końca życia.