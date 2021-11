Podolski: Paliła nam się dupa

Lukas Podolski (Górnik Zabrze): Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, ale po zmianie stron przez 20 minut paliła nam się dupa. Nie powinno tak być, a efekt był taki, że zostaliśmy w szatni. Szczególnie, że już po 45. minutach powinniśmy zamknąć mecz podwyższając na 3-0. Później było dobrze i ostatecznie liczą się 3 punkty. Sam dziś strzeliłem, weszła brama, ale najważniejsze jest zwycięstwo Górnika. Reszta się ułoży. Każdy w szatni wie, jakie znaczenie ma rywalizacja Górnika z Legią. Ostatnio nam nie szło, bo zaliczyliśmy 4-5 meczów bez wygranej. Także tym bardziej ważne są 3 punkty, bo mamy spokój. Przed nami spotkanie wyjazdowe i to się teraz liczy. Czy ta wygrana coś zmieni? Nie wiem. Wiem, że dziś był pełny stadion, fajny doping, dobrze się grało, a do tego wygraliśmy. To bez wątpienia był fajny mecz zarówno dla nas, jak i dla kibiców. Jednak spokojnie - przed nami długi sezon.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lingwista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Poldi? Nur fűr Deutschland... odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niemiaszek juz najlepsze czasy ma za soba a jak mu red.Marciniak z c+ przed 20min.zwrocil uwage na ostra i brutalna gre to mu odpowiedzial ze ....nie zna sie na piłce! Ci niemcy to wszytkich traktuja z buta taki narod. odpowiedz

STRAŻAK SAM - 2 godziny temu, *.com.pl MORAŁ Z TEGO MECZU TAKI GÓRNIKOWI PALIŁA SIĘ 20 MINUT , A OSTATECZNIE CAŁKOWICIE LEGII SPŁONEŁA DO CNA . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.