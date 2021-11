Marek Papszun od zimy?

Komentarze (47)

powiślak - 1 minutę temu, *.centertel.pl Jak jest głupkiem to przyjdzie jak jest myślący to nie przyjdzie odpowiedz

kalosz - 3 minuty temu, *.mm.pl ale od której zimy,bo chyba nie od tej:) odpowiedz

Hiszpan - 16 minut temu, *.play-internet.pl Żałosny aministratorze.

Trener Marek Papszun nie chciałby nawet podarować swojego efektu przemiany materii na ręce miłościwie panującego nam Prezesa. Ten post też usunięsz? odpowiedz

Echhhh - 22 minuty temu, *.aster.pl A nie moznaby od zaraz za kudlatego ?? odpowiedz

Normalny człowiek - 33 minuty temu, *.chello.pl Nie wierzę.

Nie z tym prezesem...



W normalnych okolicznościach bym się cieszył z przyjścia Pana Marka odpowiedz

Papszun nie nada się w Legii - 37 minut temu, *.aster.pl To trener który żeby wykręcić wynik potrzebuje czasu. Czasu którego nie dostanie, bo pudel go wywali po kilku dniach. odpowiedz

Michal - 46 minut temu, *.play-internet.pl Panie Marku nie przychodz do Legii bo się wyłożysz na tym klubie tu nie popracujesz całego kontaktu to jest specyficzny klub a Pan Mioduski teraz się podnieca Panem a potem wywali na zbity pysk niech Pan robi dobra robotę w Rakowie. Kibic z Bródna odpowiedz

Hiszpan - 44 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Michal: Popieram . odpowiedz

Lolo - 41 minut temu, *.play-internet.pl @Michal: Cała prawda. Będzie rysa na karierze. odpowiedz

MOŻE TO I PRAWDA ALE MAREK JUŻ JEST W LEGII... - 35 minut temu, *.252.3 @Michal: PONOĆ DOGADAL SIE I ZASTRZEGL ŻE ON RZĄDZI NIE DYREKTOR SPORTOWY BO NIE ZNA SIE SPORCIE, MIODUSKI POD ŚCIANĄ ZGADZA SIE NA WSZYSTKIE MARKA WYMAGANIA, BĘDZIE REWOLUCJA W ZIME W LEGII, A SZTAB WŁAŚNIE KOŃCZY PRZYGODE W LEGII I DAJ BOŻE ŻE ODEJDZIE TEZ TEN PSEUDO DYREKTOR SPORTOWY.... odpowiedz

Darek C. - 7 minut temu, *.autocom.pl @MOŻE TO I PRAWDA ALE MAREK JUŻ JEST W LEGII...: Oby okazało się prawdą. Najpierw wypad Kucharskiego, potem zatrudnienie Papszuna. Jak zostawią Kucharskiego to i Czerczesow nie da rady odpowiedz

(L) - 50 minut temu, *.piekary.net Nic wam nie pomoże za rok z braćmi z sosnowca :))))) odpowiedz

Wola - 45 minut temu, *.tpnet.pl @(L): Fajny tekst, szkoda że nie prawdziwy:-)

odpowiedz

GWIZDY!Z!TRYBUN! - 53 minuty temu, *.252.3 MAREK NIE UKRYWA ŻE JEST KIBICEM LEGII OD URODZENIA, PONOĆ NIE DLA KASY A BARDZIEJ RATOWAĆ JEGO UKOCHANY KLUB, A PREZES PONOĆ ZROZUMIAŁ MARKA DECYZJE , JUŻ DOGADANE MAREK DALEJ BĘDZIE NIEOFICJALNIE WSPIERAŁ RAKÓW A RATOWAŁ LEGIE, CZEKAMY PANIE MARKU, I SPEŁNI SIE JEGO MARZENIE, PROWADZIĆ UKOCHANĄ LEGIE! odpowiedz

(L) - 53 minuty temu, *.piekary.net Nic wam nie pomoże za rok z braćmi z sosnowca :))))) odpowiedz

Miasto Rafałka - 56 minut temu, *.play-internet.pl I niech weźmie ze sobą całą defensywę rakowa ze sobą,powtarzam całą łącznie z bramkarzem!!!Dodatkowo dać mu funkcję menago i niech sam sprowadza piłkarzy odpowiedz

Darek C. - 38 minut temu, *.autocom.pl @Miasto Rafałka: Dokładnie. Wszystko wpada do naszej bramki, bramkarz przykro patrzeć co robi ale jeszcze gorzej z naszą obroną - dno dna. A Jędza już dawno powinien być wyjeb...ny. Gra piach i jeszcze skacze do swoich. Ciągle spóźniony, źle czyta grę i kartka za kartą. Ale w pierwszej kolejności Kucharski out-z tym facetem nic nie kupimy a jego zakupy to szrot. odpowiedz

Wola - 17 minut temu, *.tpnet.pl @Darek C.: Darek, jakie jest Twoje pochodzenie? Bo na pewno nie Legionista.

Jedza gra na swoim poziomie.

Nie bardzo widzę większego Legionisty niż Artur.

Cała drużyna musi iść w tym samym kierunku, bo inaczej nic nie zwojujemy.

Mecz że słabym górnikiem, zagraliśmy tylko 10 minut dobrego footballu na początku drugiej połowy. Potrzebny jest trenet na już. Paprzun nie będzie żadnym zbawicielem, ale jeśli deal jest potwierdzony to trzymam kciuki. odpowiedz

Chemik - 56 minut temu, *.centertel.pl Może wkoncu posadzi tego niedorajde Miszte na ławce. 3 strzały i 3 gole. 7 mecz przez niego przegrany???? odpowiedz

Maccabi Warszawa - 57 minut temu, *.vectranet.pl : ) odpowiedz

Gazda - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To jest fejk news. Dlaczego piszecie takie wiadomości? odpowiedz

Dziaduszko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Doszło do tego,że ja Legionista od kołyski zazdroszcze takiemu widzewowi normalnego zespołu złożonego z normalnych polskich chłopaków.90 procent zespołu to Polacy i tak powinno być w Legii.Mam pytanie jak wygląda hierarchia w szatni Legii? Również pod wzgledem relacji panuje tam pewnie całkowita anarchia i bałagan. odpowiedz

Dossa Jr - 58 minut temu, *.81.130 @Dziaduszko: jędza dziś pokazał na meczu hierarchię, jego zachowanie streszcza all lepiej niż tysiące słów odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda chłopa.Przyjdzie tu a za rok już go miodek zwolni.W Częstochowie będzie sobie tam siedział jeszcze dobrych kilka lat. odpowiedz

robert60 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dwa tygodnie przerwy zmarnowane. Trener Gołębiowski czym prędzej powinien wrócić do drugiej drużyny. Może tam będzie z niego jakiś pożytek. Już czas by autor tego wynalazku, dyrektor Kucharski, znalazł sobie inne zajęcie poza Legią.

Do wzięcia od zaraz z Polaków jest Probierz lub Stokowiec. Z zagranicznych Berg albo Czerczesow. Gorzej niż jest już nie będzie. odpowiedz

Mario - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panie Papszun, nie bądź Pan głupi. W Rakowie masz jak u pana Boga za piecem. W Legii cię zniszczą. Mioduski nie zna się na prowadzeniu klubu. Zostań w Częstochowie i powodzenia w walce o puchary. odpowiedz

Frank Stilwell - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nigdyyyyyyy ale to Nigdyyyyyyy nie powinien przyjść do legii Papszun.Szkoda by było jego nazwiska na które tak ciężko zapracował oraz pracuje w Częstochowie.Gdyby przyszedł,to splamiłby siebie oraz to na co tak ciężko pracuje.Niech siedzi w Częstochowie i niech probuje swoich sił z Rakowem.Legia to klub piłkarski w którym gra się za układy a nie za umiejętności.Wiec tym bardziej niech sobie odpuści.Szkoda by było człowieka-młodego trenera i inteligentnej osoby w jednym.Zwłaszcza ze prezes rakowa Wojciech Cygan powiedział w tv,ze z pracy Papszuna jest zadowolony i nie chce się z nim rozstawać.Gdyby cala legia miałaby inna mentalność, organizacje oraz kulturę działania na wyższym poziomie to byłbym jak najbardziej za.Myślę ze Papszun o wiele lepiej sprawdziłby się w Polonii niż w Legii. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Frank Stilwell: dobra, trollu, wypad do CZ-wy. ; )



Papszun do Legionista od zawsze!



Inna sprawa, ze powinien zostać do czerwca w Rakowie i zdobyć Mistrza, my sezon mamy już z głowy. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak to jest prawda to jestem na tak. Ale.... Mioduski wypi...ol jeszcze Kucharskiego a na jego miejsce może Artura Płatka? Co Wy na to. A z Rakowa niech Papszun weźmie Iviego Lopeza z zamian naszego Lopeza i tego bramkarza za Miszte I Muzyka. odpowiedz

Hiszpan - 54 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Michał: Petraska za Jędzę, Gutkovskisa za Pekharta, Tudora za Ikea i jedziemy. odpowiedz

Mgk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rozumiem, że Papszun jest kibicem Legii, ale jakby przyszedł godząc się na to, że mu prezes z dyrektorem zawodników ściągają bez jego udziału, to byłby skończonym frajerem. odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.grupaping.pl Papszun z zespołu walczącego o mistrzostwo przyjdzie do broniącego się przed spadkiem? i zamieni prawdziwego ogarniętego prezesa na Lokowanego? chciałbym, ale to chyba mało prawdopodobne... odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl @zaba285: Spójrz na to inaczej. W Rakowie osiągnął już chyba 100% jak nie więcej. Ciężko będzie poprawić te wyniki. W Legii: puchary (jak nie teraz to następny sezon), większe miasto, większe możliwości (np. inwestycji, rozwoju, zakupu zawodników). Tak mi się zdaje że najrozsądniej byłoby dla Pana Papszuna skorzystać z oferty. Ale co będzie to będzie. Nawet jak przyjdzie to.... pamiętajmy że trenerzy się zmieniają u nas dość często, żeby się nie okazało że dłużej negocjują niż potem będzie pracował ;-) odpowiedz

Dziaduszko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panie Marku przyznam, że nie zawsze byłem za Panem ale jest Pan Warszawiakiem i w Panu cała nadzieja.Pierszym krokiem musi być wprdl całej kolonii krasnali portugalskich i zastąpienie ich normalnymi polskimi chłopakami,którym chce się chcieć odpowiedz

dave - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Dziaduszko: Akurat Jousue chyba jest najlepszy na boisku ostatnio, a coś dziś Jędza pokazał i nie mówię o grze? odpowiedz

NA JEGO MIEJSCU DAŁBYM SOBIE SPOKÓJ . NIE Z MIODKIEM . - 1 godzinę temu, *.com.pl NA MIEJSCU PAPSZUNA NIE PCHAŁBYM SIĘ W .... I KONTYNOWAŁ DOBRĄ ROBOTĘ JAKĄ ROBI W CZĘSTOCHOWIE odpowiedz

Kiku789 - 1 godzinę temu, *.194-140-dolnet.pl Kur... Jak TVP . Zamiast jechać z frajerami piłkarzami, prezesem i cała resztą to po godzinie po kolejnej farsie temat zastępczy. A z Jaga mobilizacja dzielnic i sialalalala na Żylecie odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 kolejna kompromitacja mioduskiego. tffuuu cos ty zrobil z Legia, amatorze ??!! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl To tylko swiadczy o fachowcach w sztabie kolejny specjalista w legii. odpowiedz

Uxbej - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mam nadzieję ze to znaczy ze Pan Marek stawia zdecydowane warunki. Chodzi mi o to ze on będzie dbierał zawodników a nie Prezes z Dyrektorem. Trochę mi się nie chce wierzyć ze przyszedł by w takie bagno i dobierali by mu kadrę zespołu. A dla prezesa było by taniej zwolnić dyrektora a trener by miał 2 funkcje:) odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Panie Marku, nie badz pan frajer, chca pana wsadzic na mine. Tu nic nie dziala. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 No to jesteśmy w czarnej dupie. Miodek ty się nigdy nie nauczysz na swoich błędach. Kolejny wynalazek. Szatnia szybko z nim porządek zrobi. odpowiedz

Serock - 1 godzinę temu, *.145.106 A co to za różnica od kiedy. Ten sezon i tak nie jest już do uratowania, chyba że sukcesem jest puchar polski. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 @Serock: Sukcesem będzie utrzymanie. odpowiedz

Antyzygo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A co on zdobył? Dwa sezony, jedna drużyna i biorą go do Legii, masakra. Chwile posiedź i po kilku mc odejdzie. odpowiedz

Real deal - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com @Antyzygo: Bro ,styl w jakim gra ten Rakow ,jest dla Nas nie osiagalny na ten moment.Wiec cos zdobyl,a kopaczy na papierze ma gorszych . odpowiedz

Wola - 47 minut temu, *.tpnet.pl @Antyzygo: Też się zastanawiam. Oprócz urodzenia to nie ma atutów za prowadzeniem Wielkiej Legii.

Jeśli to prawda, to trzymam kciuki, ale wolałbym Jurka B.

Gołębiewski nie dał rady, nie ma co przedłużać tej farsy. odpowiedz

