Niemiec sędzią meczu z Leicester City

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

Deniz Aytekin z Niemiec został wyznaczony do sędziowania czwartkowego meczu fazy grupowej Ligi Europy, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Leicester City FC. Na liniach pomagać mu będą rodacy: Christian Dietz i Markus Sinn. Na arbitra technicznego wyznaczono Martina Petersena. Sędziami VAR będą natomiast Harm Osmers i Bastian Dankert. Mecz Leicester City FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 25 listopada o godzinie 21:00.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

xaxa2323 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl 5-0 obstawiamy. Żenady ciąg dalszy. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.