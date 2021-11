Gołębiewski: Trzeba gryźć trawę i walczyć w każdym meczu

Komentarze (18)

mexx - 1 minutę temu, *.chello.pl Gołębiu, kończ Waść, wstydu oszczędź!

A potem pytaj o posadę w Wikielcu, o ile ten ma jakieś kłopoty ztrenerem.

TO JEDNA SZANSA KIBICU LEGII! Z U.K! PRZYWITAJMY BRACI I SIOSTRY!CHLEBEM I SOLĄ! - 9 minut temu, *.120.97 Wymiana voucherów na bilety na spotkanie Leicester - Legia, będzie możliwa przed czwartkowym meczem od godziny 15:30 (czasu lokalnego), pod następującym adresem: Welford Road Stadium, Aylestone Road, Leicester, LE2 7TR. Zapraszamy kibiców Legii na wspólną zbiórkę na godzinę 17:00 (czasu miejscowego), w celu wspólnego przemarszu na stadion.



Zbiórka będzie miała miejsce pod wieżą zegarową w Leicester (The Clock Tower, adres: 3 E Gates, Leicester LE1 5YA).

Ktos - 18 minut temu, *.play-internet.pl Jutro będzie najwiejsza przegrana w tym roku

Po tym meczu będziemy tak rozbici ze do konca roku same przegrane odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 40 minut temu, *.btcentralplus.com Golebiewski, Mioduski, Kucharski....wyp....z Legii !!!!!! odpowiedz

filand - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie Panie Trenerze Gołębiewski. Trzeba się na Leicester rzucić , strzelić bramkę do 10 minuty I postawić autobus PKS w polu karnym.

Proste? Trawę to gryzą w KRLD ,ale tam nikt nie gra o awans w LE... odpowiedz

Majkel - 47 minut temu, *.chello.pl Wielka prośba do wszystkich co będą jutro w Leicester. Napiszmy nową historię. Piłkarze mogli napisać nową która nie wydarzyła się od kilkudziesięciu lat. Niech to będzie nasze święto kibicowskie w drugą stronę na angielskiej ziemi. Niech każdy kto włączy swój tv w Stolicy, miastach zgodowych, czy mniejszych miejscowościach da się temu ponieść bo przebijemy głos Borka, Podolińskiego czy innego węgrzyna. To ma być miazga!!!



Na rozliczenie zarządu, dyrektora sportowego i pojedynczych wkładów do koszulek będzie czas po meczu z jagą niezależnie od wyniku.



Kudlaty - 55 minut temu, *.play-internet.pl Nie da się oglądać obecnej Legii Warszawa. Kluby miewają różne kryzysy, bywają słabe albo bardzo słabe, ale to, co dzieje się obecnie w drużynie mistrza Polski, przypomina truposza ze ściętą głową, który szamocze się w amoku bez ładu i składu. Siedmiu porażek z rzędu nie miało nawet Zagłębie Sosnowiec, gdy trzy lata temu z hukiem leciało z ligi.

Jacek Rosa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl nie damy się tak łatwo przegrać tego meczu musimy brać za siebie mimo tego jest wiele do zrobienia aby to nam udało wygrać trzeba zrównać z ziemią drużynę z Angielskiej ligi i walczyć do upadłego w każdym meczu jak tylko można bo to jest najważniejsze dla nas wszystkich i kibiców którzy chcą tego wygrania meczu nie daj się nabrać na to tak łatwo wyrolować tym co piszą o naszej Legii tych co głupotami się zajmują odpowiedz

tonton - 6 minut temu, *.207.8 @Jacek Rosa: Wsiowy prostaczek? :D odpowiedz

legia 95 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miodek do trenera zwracasz się chłopczyku! Ten pan przejoł zespół w kryzysie i ma odwagę się wypowiadać"GRAMY PADAKE" Jestem kibicem (L) od 95 r ma jaja ten chłopaczek Panie Miodek!

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No to super sprawa że nasz system jutro będzie optymalny. Cieszy nas to kibiców. A tak naprawdę panie trenerze jutro będzie euro wpier..l. Te nasze zwycięstwa w lidze europejskiej to tylko taki maleńki sukces i nadzieja. Ale wszystko prysło jak bańka mydlana. Spartak też nas zleje w Warszawie. Nigdy nie myślałem że to napiszę ale... Vuko wróć albo Stasiu Czerczesow wróć albo nawet Drago Okuka wróć. U nas potrzeby jest teraz trener z jajami. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Mario - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Taką strategię znam z czasów kopania w B klasie. Też nas trenejro tak motywował, piła do przodu i wyjazd. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl My to wiemy,grajki wiedzą

word!up - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Trawę niech sobie je krowa , piłkarz musi mieć umiejętności zawodowe. Głupie bezcelowe bieganie i agresja kończą się głupimi kartkami jak to często bywa w przypadku Jędrzejczyka. Z tych panienek już nic się nie wyciśnie. Po prostu brak im wszystkiego . Ale zarabiają gruby hajs. odpowiedz

Legia 95 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @word!up: Wiara! odpowiedz

Miodek amatorek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chłopie o czym Ty gadasz?!

Porażka jutro porażka z Jagą porażka ze Spartakiem

Spotkamy się tu za tydzień i zobaczycie... odpowiedz

Luk - 29 minut temu, *.timplus.net @Miodek amatorek: A ja uważam, że przynajmniej 1 mecz będzie wygrany. odpowiedz

