Wieteska: Musimy się wspierać w tej trudnej sytuacji

Środa, 24 listopada 2021 r. 19:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Każde spotkanie w Lidze Europy to dla nas nagroda. Chcemy się cieszyć każdym meczem, każdą minutą. Cieszymy się, że możemy się zmierzyć z takimi przeciwnikami, zobaczyć poziom drużyn z najlepszych lig w Europie. Wiemy, jaka jest nasza sytuacja w lidze, że nie wygraliśmy o dawna. Mamy to z tyłu głowy, ale w każdym meczu chcemy grać tak, żeby przełamanie przyszło jak najszybciej. Podobnie jest w Lidze Europy. Chcemy, żeby nasza sytuacja w tabeli wyglądała jak najlepiej - mówi przed spotkaniem Ligi Europy Mateusz Wieteska.



- W tej trudnej sytuacji musimy trzymać się razem jako drużyna, wspierać na każdym kroku. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że powstaną konflikty i to na pewno przyniesie efekty. W drugiej połowie meczu z Górnikiem widać było, że potrafimy grać w piłkę. To powinno dać nam pozytywnego kopa. Nie odnieśliśmy zwycięstwa, ale jesteśmy na dobrej drodze ku temu. Atmosfera w drużynie jest dobra, nie ma konfliktów. Jeśli chodzi o spięcie pomiędzy Arturem i Bartoszem w meczu z Górnikiem, to wiadomo, że są w nas duże emocje. Gdy dzieje się coś złego, można powiedzieć wiele negatywnych słów pod wpływem emocji. Chłopaki wszystko wyjaśnili sobie na boisku, wszystko jest w porządku.