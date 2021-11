Red Devils Chojnice 6-7 Legia Warszawa

W meczu 13. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem Red Devils Chojnice 7-6. Do przerwy gospodarze prowadzili 4-3. 5 grudnia legioniści zmierzą się we własnej hali z AZS UW Wilanów. Red Devils Chojnice 6-7 (4-3) Legia Warszawa 1-0 03:02 Janis Pastars 1-1 07:16 Michał Knajdrowski 1-2 11:01 Filip Turkowyd 2-2 12:47 M. Ossorio Augusto 3-2 15:01 Patryk Laskowski 3-3 15:18 Michał Knajdrowski 4-3 19:25 M. Ossorio Augusto 4-4 23:01 Krzysztof Jarosz 4-5 25:10 Mateusz Olczak 5-5 31:46 M. Ossorio Augusto (k) 5-6 36:19 Paweł Tarnowski 5-7 38:45 Michał Knajdrowski 6-7 38:55 Robert Świtoń Legia: 88. Adam Świątkowski, 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 19. Adam Grzyb, 77. Filip Turkowyd, 14. Krzysztof Jarosz, 7. Łukasz Krupnik, 81. Mariusz Milewski, 23. Mateusz Olczak, 97. Mateusz Szafrański, 20. Michał Knajdrowski, 9. Paweł Tarnowski Red Devils: 1. Artur Czarnowski, 83. S. Kartuszyński, 2. Janis Pastars, 12. Kristian Medon, 11. M. Ossorio Augusto, 9. Oleh Nehela, 14. Patryk Laskowski, 23. Petro Seniuk, 21. Piotr Kąkol, 17. Robert Świtoń, 27. Andre Filipe żółte kartki: M. Ossorio Augusto, Andre Filipe - Juan Casillas

