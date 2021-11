Trwa 16. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (12)

Do domu wrocimy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I znów wygrała mecz i znów wygrała mecz….. odpowiedz

Kibic - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Kudłaty

W Poznaniu jeszcze długo nie wyjdą z traumy po ostatnich latach odpowiedz

Zu(L)us - 9 godzin temu, *.centertel.pl Bravo Bracia .skisla poległa .Jeszcze tylko pseudo amica i macie Mistrza. ŻYCZĘ WAM TEGO

Kamuflaż - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Dzisiaj Górnik Zabrze podkłada się Łęcznej, i zostajemy czerwoną latarnią tej zapyziałej ligi na zadupiu Europy. Takiej okazji nie odpuszczą, tym bardziej po wysrywach medialnych Dariusza M. Na myśl przychodzi mi tylko jedno: pycha kroczy przed upadkiem. odpowiedz

peru123 - 12 godzin temu, *.chello.pl Po tej kolejce będzie pewnie można rozpocząć budowę zespołu który powalczy o powrót do ekstraklasy, mam nadzieję że dyrektor Kucharski tego robił nie będzie bo po kolejnych 3 latach walki o ekstraklasę wylądujemy w 2 lidze. odpowiedz

ic - 17 godzin temu, *.orange.pl Jak dobrze pójdzie to na europejskie puchary będziemy jeździć do Radomia. odpowiedz

Gniewko - 23 godziny temu, *.netfala.pl A duma Mazowsza już na czwartym miejscu w tabeli!!! odpowiedz

Kudlaty - 26.11.2021 / 20:05, *.play-internet.pl ????Na konferencji prasowej przed Derbami Poznania doszło do sytuacji która rozbawiła obecnych na sali:



????Maciej Skorża powiedział: „Wczoraj dzwonił do mnie jeden z trenerów ekstraklasy, nie zdradzę nazwiska i pytał, czy któregoś zawodnika zimą odpuszczamy, bo on weźmie każdego piłkarza z naszej kadry...”



????Wtem z sali padło: „Marek Gołębiewski?”



???? odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.play-internet.pl @Kudlaty : ale zabawni ci dziennikarze odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 26.11.2021 / 15:23, *.btcentralplus.com To juz jutro Legia moze byc ostatnia w tabeli !!!!! odpowiedz

Bojkot - 26.11.2021 / 11:18, *.chello.pl Mimo że mam karnet nie idę na mecz. Mam dość skórokopów. odpowiedz

Łuki - 26.11.2021 / 10:52, *.tpnet.pl Nie wiem jak inne mecze tylko wynik Legii pewny. odpowiedz

