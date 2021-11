Mamrot: Jedziemy do Warszawy skoncentrowani

Piątek, 26 listopada 2021 r. 13:23 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Każdy z zespołów, które ostatnio wygrywały z Legią pamiętał, że ma ona bardzo dobrych zawodników. Nie wolno o tym zapominać. Zdobyli kilka punktów w silnej grupie Ligi Europy. Wystarczy spojrzeć na ich mecze, które były wyrównane. Wynik z Napoli był wysoki, ale wszystko rozstrzygnęło się w końcówce spotkania. Na mecz z Legią jedziemy w pełni skoncentrowani - mówi przed niedzielnym spotkaniem z Legią Warszawa trener Jagiellonii Białystok, Ireneusz Mamrot.



- Kiedy gramy słabo, zespół ma tego świadomość, bo rozmawiamy o tym. Pewne rzeczy musimy poprawić, ale ostatnio widać było progres w grze i to jest najważniejsze.



- Nie jest łatwo zastąpić Jesusa Imaza, ale musimy sobie radzić bez niego. W ostatnim meczu powiedziałem, że pozostali zawodnicy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Fajnie, że przełamał się Michał Żyro. Często z napastnikami jest tak, że jak już strzelisz pierwszą bramkę, to o następne jest łatwiej i są zdobywane seriami. Bardzo by mnie ucieszyło, gdyby taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku.



- Artur Boruc to bardzo doświadczony i dobry bramkarz i czuje się większy respekt w linii obrony kiedy on jest w bramce. Na to się nastawiamy, ale kto by nie stał w bramce, jak uderzenie jest dobre, precyzyjne, to każdemu jest ciężko. Wiadomo, że zawodnik z większymi umiejętnościami jest w stanie obronić więcej piłek, ale my nie możemy na to patrzeć. Mamy swoje cele. Chcemy walczyć o 3 punkty.



- Nie przypominam sobie słabego meczu z Legią w naszym wykonaniu. Niektóre nie podobały się kibicom, jak 0-0 u nas, gdzie nie było sytuacji bramkowych. Oczekuję w niedzielę wysokiego poziomu koncentracji. Bo jak Legii zostawiasz duże przestrzenie, zapomnisz jakich mają zawodników, to nie wywieziesz z Warszawy dobrego wyniku.