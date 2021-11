Bartosz Łastowski odchodzi z Legii

Po dwóch latach gry w amp futbolowej Legii jeden z najlepszych piłkarzy naszej ekstraklasy i reprezentacji Polski, Bartosz Łastowski nie będzie dłużej reprezentował barw naszego klubu. Nazywany polskim Messim zawodnik trafił na Łazienkowską w lipcu 2020 roku kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu 2020. W pierwszym sezonie spędzonym w Legii zdobył z naszym klubem mistrzostwo Polski i zaliczył bardzo udany występ w rozgrywkach Ligi Mistrzów (srebrny medal). W finałowym spotkaniu z Sahinbey Belediye Spor Łastowski strzelił bramkę na 1-0 . W zakończonym niedawno sezonie 2021, amp futbolowa Legia nie zdołała obronić tytułu mistrza kraju, zdobywając srebrne medale. Bartosz Łastowski został królem strzelców rozgrywek, z 29 bramkami na koncie. Z kolei 19 września tego roku wraz z reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal Mistrzostw Europy w Krakowie. Odejście najlepszego zawodnika naszej drużyny to z pewnością spora strata przed sezonem 2022, który rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku. "Pożegnania czas. Bartek, a może raczej "Messi", dziękujemy Ci za te wspólnie spędzone 2 sezony. Masa pozytywnych emocji i wspomnień, wzlotów i upadków, które przeżywaliśmy zawsze razem jako drużyna. Najlepszy Zawodnik Ligi Mistrzów 2021, tegoroczny Napastnik Sezonu i Król Strzelców. Powodzenia w dalszej karierze i do zobaczenia na boisku" - napisała amp futbolowa Legia, żegnając Łastowskiego.

Witam - 3 godziny temu, *.inetia.pl a gdzie Mesii odchodzi ? odpowiedz

Qqlesko - 3 godziny temu, *.chello.pl A kiedy odejdzie Kucharski Zachorski Adamowicz i Mioduski? odpowiedz

charakterny - 3 godziny temu, *.aster.pl @Qqlesko: to nie ta sekcja wariacie odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Qqlesko: myślę że po sezonie jak Dariusz jeszcze parę złotych wyciągnie odpowiedz

