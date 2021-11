Trwa mobilizacja dzielnic na niedzielny mecz przy Ł3

Po spotkaniu ze Stalą Mielec, na którym bardzo licznie na naszym stadionie stawiły się legijne fan-kluby z całej Polski, w najbliższą niedzielę trwa mobilizacja wszystkich warszawskich dzielnic i podwarszawskich miejscowości, aby do ostatniego miejsca wypełnić stadion przy Łązienkowskiej 3, a przede wszystkim Żyletę. W wielu miejscach Warszawy i okolicach pojawiły się transparenty zapraszające na niedzielny mecz przy Łazienkowskiej, który rozpocznie się o godzinie 17:30. Fani z poszczególnych dzielnic wybierający się na najbardziej fanatyczną trybunę mogą liczyć na promocyjną cenę wejściówek. Sprzedaż biletów na mecz Legia - Jagiellonia prowadzona jest TUTAJ . Kibice z Białegostoku na Łazienkowską przyjadą w ponad 700 osób kilkunastoma autokarami.

