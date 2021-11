Wyniki legionistów w Polskiej Lidze Snookera

W ostatni weekend odbył się ostatni w tym sezonie turniej Polskiej Ligi Snookera, w której wzięli udział zawodnicy Legii. Sebastian Milewski wyszedł z grupy, poprawiając swojego życiowego brejka (58 punktów). W ćwierćfinale legionista, po dramatycznej końcówce przegrał 2-3, na czarnej bili w decydującej partii z Marcinem Kubalskim. Stawką tego spotkania była gra w finale, po tym jak z zawodów wycofał się Marek Zubrzycki. Dodatkowo jeszcze duża różnica w punktach rankingowych, która dla obu zawodników może zadecydować o kwalifikacji bądź jej braku aż do trzech imprez: Finału Pucharu Polski, kolejnego sezonu TOP 16 oraz styczniowych mistrzostw Polski. Do najlepszej ósemki dotarł dość niespodziewanie startujący z dziką kartą, 11-letni Hubert Micherdziński . Wyniki legionistów: Sebastian Milewski 3-0 Axel Wysoczański Sebastian Milewski 3-0 Ewelina Piślewska Sebastian Milewski 2-3 Grzegorz Hołysz Sebastian Milewski 2-3 Marcin Kubalski Hubert Micherdziński 3-1 Jacek Wrzos Hubert Micherdziński 3-0 Maciej Krasuski Hubert Micherdziński 0-3 Piotr Murat Hubert Micherdziński 0-3 Rafał Jewtuch Jakub Makowski 1-3 Felix Vidler Jakub Makowski 2-3 Marcin Kubalski Jakub Makowski 1-3 Marcin Bek Axel Wysoczański 0-3 Sebastian Milewski Axel Wysoczański 0-3 Grzegorz Hołysz Axel Wysoczański 0-3 Ewelina Piślewska

