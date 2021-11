Jeździectwo

Wygrana Patrycji Matyjasik w Cavaliadzie

Wtorek, 23 listopada 2021 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Patrycja Matyjasik doskonale spisuje się nie tylko w zawodach ogólnopolskich, ale również międzynarodowych. Podczas Cavaliady, która rozgrywana była na warszawskim Torwarze, zawodniczka sekcji jeździeckiej Legii zwyciężyła w Małej Rundzie na Kalili J.



- Jechało mi się bardzo dobrze, hala jest wystarczająco duża i mój koń skakał naprawdę dobrze, więc jestem zadowolona z przejazdu. Parkur był przyjemny, bardziej do galopowania niż robienia skrótów. Mój koń dobrze się zachowuje, niczego się nie boi, na nic się nie patrzy, jestem bardzo zadowolona. Trenuję od kilku lat z panią Dagmarą Rajchel, a na Kalili jeżdżę od dwóch lat - powiedziała Patrycja Matyjasik po wygranej w Małej Rundzie.



Wcześniej legionistka bardzo dobrze zaprezentowała się podczas zawodów w Bobrowym Stawie, gdzie była 1. i 3. w klasie C, druga w finale RJ 130/135 oraz pierwsza, ex aequo w klasie L (na koniu Al Bonillo). Doskonale zaprezentował się Krzysztof Mazur na HZO-B1 w Lesznie. Na koniu Cicero legionista zwyciężył w GP 140 cm, był czwarty w klasie CC oraz 5. i 6. w klasie C na Walkirii.











Ostatnie wyniki zawodników sekcji jeździeckiej Legii:

11-14.11, Warszawa: Cavaliada CSI 1* - 1. miejsce Patrycji Matyjasik w MR



8-10.10, Bobrowy Staw: HDiM-B, Patrycja Matyjasik

- 1. i 3. miejsce w klasie C

- 2. miejsce w finale RJ 130/135

- 1. miejsce ex aequo w klasie L ( na koniu Al Bonillo)



1-3.10, Leszno: HZO-B1*, Krzysztof Mazur:

- 1. miejsce w GP 140 cm na Cicero

- 4. miejsce w klasie CC na Cicero

- 5. i 6. miejsce w klasie C na Walkiria



ZO1*-B, Krzysztof Mazur:

- 6. miejsce w klasie C i 6. miejsce w klasie C1 finale ŚR na koniu Walkiria

- 6. miejsce w finale MR N1 na koniu Balotelli Vd Kattevennen Z



23.10, Poczernin, HZR-B, Agata Fludra na koniu Bastion:

HZR-B Poczernin 23.10.2021 r.

- 3. miejsce w klasie N

- 1. miejsce w klasie C



14.11, Aromer, HZR-B, Agata Fludra na koniu Bastion:

- 3. miejsce w klasie N



1-3.10, Leszno, HZR-B, Lena Kwiatkowska:

- 1. miejsce ex aequo w klasie LL i L na koniu Dendy

- 1. miejsce ex aequo w klasie L i L1x2 na klaczy Belle Fleur



Dąbrówka Mała, HZR-B, Lena Kwiatkowska na klaczy Belle Fleur

- 2. miejsce w klasie P

- 2. miejsce w klasie L



23.10, Poczernin, HZR-B

Olga Szwarc na kucu Markiza:

- 2. miejsce w klasie LL

- 1. miejsce ex aequo w 70 cm.



Alicja Rogala na klaczy Medresa

- 1. miejsce ex aequo w klasie LLx2

- 1. miejsce ex aequo w klasie L



Salio, HZR-B, Jagoda Krauze na koniu Szafir:

- 1. miejsce ex aequo w klasie LL