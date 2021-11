Szeliga: Sprzedałem mecz Wisły z Legią

Były piłkarz Legii Warszawa, Grzegorz Szeliga opublikował na swoim profilu na Facebooku post, w którym przyznał, że jako zawodnik Wisły Kraków sprzedał mecz Legii w 1993 r. W rozmowie z TVP Sport dodał, że do wyznania zmusiła go kilkudziesięcioletnia walka z samym sobą oraz nowotwór. Mecz Legii z Wisłą z sezonu 1992/1993 przeszło do historii polskiej piłki nożnej. Stołeczny zespół wygrał wówczas 6-0 i zdobył mistrzostwo Polski, które ostatecznie zostało odebrane przez PZPN. "Ja, Grzegorz Szeliga, sprzedałem mecz w 1993 r. Legia – Wisła. Chcę się poddać karze. Przepraszam kibiców Legii i Wisły" – napisał na swoim profilu na Facebooku były piłkarz. – Jestem świadomy tego, co napisałem. Po blisko 30 latach musiałem o tym powiedzieć. Wziąłem pieniądze... Sam... Ja... umieram. Nie mogę tego zabrać do grobu. Muszę o tym powiedzieć. Grałem w Legii, grałem w Wiśle. Zrobiłem, co zrobiłem. Moi synowie grają w piłkę i duży żal mają do mnie. Ale ja się biłem z tym przez 30 lat – powiedział w rozmowie z TVP Sport Grzegorz Szeliga. Zapytany o szczegóły, wskazał tych, którzy mieli przekazać mu pieniądze. – Działacze Legii. Cały czas biłem się z myślami, że zrobiłem źle. Wziąłem wtedy te pieniądze, a mecz był sprzedany – powiedział. Grzegorz Szeliga ma obecnie 53 lata. W Legii grał w sezonie 1987/88 oraz jesienią sezonu 1988/89. Łącznie w stołecznym zespole rozegrał 20 spotkań, w których zdobył 4 bramki.

Ewelina - 25 minut temu, *.vectranet.pl Gość postanowił zabłysnąć. Doznał cudownego powrotu pamięci po 28 latach. Sam sprzedał mecz bo o nikim innym ze swojej drużyny nic nie wie. Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. odpowiedz

axlrose - 1 minutę temu, *.tpnet.pl @Ewelina: Tak, to jest śmieszne. Niech nawrócony przez chorobę powie, kto mu płacił, kto jeszcze z drużyny kasował, a nie dziwna amnezja.

Jak kurde prezes Polski - wiem ale nie powiem. odpowiedz

Legion63 - 25 minut temu, *.centertel.pl Błem na tym meczu w Krakowie patrząc z trybuny nie miałem wątpliwości że gra nie jest czysta ale ...jest jedno ale dlaczego tak się stało? Przecierz mogliśmy wygrać ten mecz w normaly sposòb kto zaczął tą strzelaninę kto chciał nas mówiąc krutko wydymać w ostatnim meczu?Wòjt nie był w ciemię bity i się zabezpieczył takie były wtedy czasy nie Legia pierwsza się zabrzpieczyła ale to tylko Legię w ten sposòb ukarano gdyby manewr łks (skròt każdy chyba zna ) to zapewniam że nikt by nie krzyczał "że cała Polska widziała" i wszystko pięknie by przyklepano .A tak na marginesie gdy okazało się że polonia z Wdowczykiem zdobyła mistrzostwo w podobny sposòb to kara spotkała tylko jego nikt mistrza nie odebrał a były dowody i to właśnie wpisuje się w całokształt sprawy. odpowiedz

Tużurek - 18 minut temu, *.vectranet.pl @Legion63 : Może faktycznie masz rację.Masz tę przewagę ,że widziałeś mecz z trybun.Być może Wójt zagrał z ŁKS-em i Olimpią w grę ,którą oni zaproponowali.Zazwyczaj patrząc w historię nie tylko sportu ci uczciwi zazwyczaj przegrywają więc tym razem nikt nie chciał być uczciwym frajerem odpowiedz

Kamień - 11 minut temu, *.chello.pl @Legion63 : Też byłem na tym meczu. Szczerze to mnie gówno obchodziło czy mecz kupiony czy nie. Oczywiście, że Wójt się zabespieczył, zresztą pisał o tym już Janusz Atlas. Wtedy kupowali wszyscy, łącznie z tym klubikiem z Poznania. odpowiedz

Po(L)ubiony - 33 minuty temu, *.aster.pl Sprzedałem mecz, nie wiem za ile, nie pamiętam komu, ale gość miał na sobie koszulkę Legii. Potem kupiłem sobie watę cukrową. Do tej pory, nie mogę się pozbyć je smaku.... odpowiedz

Alan - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Czyli jednak 15 nie 16....w sumie to już malo istotne teraz wazne jest bysmy za rok nie grali w 1 lidze...... odpowiedz

Kamień - 8 minut temu, *.chello.pl @Alan: 16 głąbie. Myślisz, że Lech nie kupował wtedy? odpowiedz

Tużurek - 41 minut temu, *.vectranet.pl Poza tym wszystkim polecam obejrzenie bramek z meczu Wisła-Legia.Wszystkie trafienia po pięknych filmowych akcjach.Naprawdę ciężko tam dostrzec celowe działanie obrońców.Przypominam ,że Wisłą już nie miała o co grać bo była zdegradowana,a Legia grała o mistrza to nie mogła wygrać 6:1? Zdecydowana motywacja i jakość były po stronie Legii.Wystarczy spojrzeć na skład Legii z tamtego okresu odpowiedz

Tużurek - 38 minut temu, *.vectranet.pl @Tużurek : Przepraszam 6:0 oczywiście odpowiedz

zen - 6 minut temu, *.197.170 @Tużurek : Obejrzyj raz jeszcze jak "kładą" się obrońcy wisły, jak "rzuca" się w drugą stronę bramkarz. Każdy to widział co się działo, włącznie z komentatorem TVP, który wprost po meczu zadał pytanie JW, po co była ta "reżyserka", na co JW wprost mówi, że zawsze jest trochę reżyserii. Rozumiem, że chciałbyś aby to było czyste zwycięstwo, ale nie było odpowiedz

floyd - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Nihil novi. Problem nie jest w tym czy Legia mecz kupiła bo to oczywiste ze tak. Chodzi o to, ze handlowali wszyscy, a na 100% ostatnia kolejka była przez wszystkie drużyny ustawiona. Po dupie dostała jedynie Legia i ŁKS a Amica obdarowana tytułem. To jest sedno z którym nie możemy się pogodzić, podobnie jak z tym ze ci hipokryci z wronek się tym tytułem szczycą. odpowiedz

Seb - 41 minut temu, *.107.43 Aby na stare lata, tuz przed smiercia, tyle syfu robic i szargac swoja watpliwa opinie oraz opinie kolegow ktorzy moze maja lepsza opinie na miescie niz ta kanalia ktora teraz nagle poczula ze trzeba. Wstyd kanalio. Egoista, wezmie i umrze a reszta bedzie musiala cierpiec z powodu jego potrzeby spowiedzi publicznej! Wstyd kanalio! odpowiedz

Kuchy King - 20 minut temu, *.vectranet.pl @Seb: Słusznie uczynił. Szczera spowiedź przed śmiercią jest potrzebna. Gdyby to było w drugą stronę, pewnie piałbyś z zachwytu nad jego zachowaniem. odpowiedz

velvr - 17 minut temu, *.com.pl @Seb: jebnij się w głupi łeb odpowiedz

Kamil - 42 minuty temu, *.mrsn.at Wtedy mecze kupowało się i sprzedawało na potęgę. Wiadomo przecież ze wtedy były machloje i słusznie odebrane mistrzostwo odpowiedz

Legion63 - 10 minut temu, *.centertel.pl @Kamil: Ok kolego ale zgodnie z tym co napisałeś wystarczy sięgnąć tylko do archiwalnych wydań Pezeglądu Sportowego i poczytać o niedzielach cudòw poczym odebrać 80% tytułòw mistrzowskich z tamtych lat nie tylko Legii!!!! Nie wiem ile masz lat ale mam wrażenie nie możesz rozumieć tamtych czasòw i niewiele o nich wiesz z całym szacunkiem dla Ciebie odpowiedz

Tużurek - 45 minut temu, *.vectranet.pl To się wszystko wpisuje w nagonkę na Legię.W sumie to nic nowego ale teraz jakoś naprawdę wyjątkowo mocno wszyscy chcą nas wykończyć.Poczuli krew.Takie wyznanie po latach to atak na morale Legii jako klubu.Swoją drogą to teraz sobie przypomniał? Rzekomo chory ale jakoś dziwnie to się zbiega z największym sportowym upadkiem Legii od 80 lat odpowiedz

(L)odziarz - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl M16STRZ nadal aktualne? odpowiedz

Grigol - 1 godzinę temu, *.7.33 Śledztwo zostało umorzone, nie wykryto winnych a kare w postaci odebranego mistrzostwa wymierzono. Prawo nie działa wstecz, MP 93 dla Legii odpowiedz

kibic 1995 - 1 godzinę temu, *.com.pl szambo wybija...tylko dlaczego akurat teraz? odpowiedz

Woot - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i fajnie odpowiedz

