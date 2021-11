Pod lupą LL! - Mateusz Wieteska

Wtorek, 23 listopada 2021 r. 13:40 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pewniakiem zarówno u trenera Czesława Michniewicza jak i u trenera Marka Gołębiewskiego w pierwszym składzie jest Mateusz Wieteska, który zdecydowanie z o wiele lepszej strony pokazuje się w obecnych rozgrywkach niż w poprzednich. Postanowiliśmy sprawdzić jak środkowy stoper spisał się w starciu z byłym klubem.



Gra w defensywie

Zacznijmy od tego, co jest najbardziej wymagane od Mateusza Wieteski, czyli gra w obronie. Już od pierwszych minut Górnik zaczął mocniej napierać na legionistów, więc dużo pracy mieli defensorzy z Warszawy. Już na samym początku meczu Wieteska bardzo dobrze ustawił się w polu karnym i wybił mocne wstrzelenie piłki w wykonaniu zawodnika z Zabrza. Najważniejszą interwencję zaliczył natomiast w 24. minucie. Wtedy to Erik Janža dośrodkował w pole karne, gdzie z piłką minął się Cezary Miszta, dopadł do niej Adrian Gryszkiewicz i piłka po jego uderzeniu zmierzała do bramki, ale „Wietes” w ostatniej chwili wybił piłkę z linii bramkowej. Po chwili po tej sytuacji wybił bardzo mocne dośrodkowanie Lukasa Podolskiego. Warto jeszcze zaznaczyć bardzo dobrą interwencję w drugiej połowie meczu, kiedy po rykoszecie wybił głową bezpańską piłkę.



Stałe fragmenty gry

U trenera Marka Gołębiewskiego trochę lepiej wyglądają stałe fragmenty gry, zwłaszcza mowa o tych ofensywnych. Pierwsza okazja nadeszła w 32. minucie meczu, kiedy to po dośrodkowaniu Josué do piłki doszedł Mateusz Wieteska, który zgrał do Ihora Charatina, ale ten nie wiedział co zrobić i piłka padła ostatecznie łupem zawodników Górnika. Kolejny raz nastąpił w 52. minucie, kiedy to ponownie dośrodkowywał Portugalczyk, ale tym razem Wieteska świetnie odnalazł się w polu karnym i zdobył kontaktowego gola. Obserwowany przez nas gracz mógł jeszcze pod koniec meczu ponownie wpisać się na listę strzelców, ale tym razem po dośrodkowaniu z rzutu wolnego uderzył obok bramki Grzegorza Sandomierskiego.



Pojedynki z rywalami

W niedzielę Wieteska stoczył 14 pojedynków, z których wygrał 8. W 22. minucie bardzo dobrze zachował się w starciu z Bartoszem Nowakiem, wyprzedził go i wybił bezpiecznie piłkę na aut. Chwilę potem dobrze wygrał pojedynek z jednym z piłkarzy Górnika przy linii bocznej i odebrał piłkę. Pod koniec meczu przegrał około 82. minuty pojedynek z Lukasem Podolskim, który go wyprzedził, ale uderzenie byłego reprezentanta Niemiec zablokował i wybił Bartosz Slisz. Z Podolskim stoczył jeszcze jeden pojedynek i tym razem wygrał, bo tuż przed polem karnym odebrał mu futbolówkę.



Mateusz Wieteska

Czas gry: 90 minut

Bramki: 1

Strzały / celne: 2 / 1 (50%)

Faule: 1

Faulowany: -

Spalone: -

Straty piłki: 3

Odbiory / udane: 3 / 3 (100%)

Odzyskane piłki: 11

Podania celne: 52 / 43 (83%)

Podania kluczowe / celne: -

Podania przyjęte: 38

Pojedynki / wygrane: 14 / 8 (57%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 5 / 2 (40%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 9 / 6 (67%)

Dryblingi / udane: 1 / 1 (100%)