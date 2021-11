Gdzie obejrzeć mecz Leicester - Legia?

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

Spotkanie Leicester City FC - Legia Warszawa będzie można obejrzeć na platformie internetowej viaplay.pl. Początek meczu o godzinie 21:00. Retransmisję spotkania przeprowadzi TVP Sport od godziny 23:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe prosto z Leicester! KURSY NA LEICESTER - LEGIA FORTUNA: 1 1.17 X 7.00 2 15.00

Legionista - 1 godzinę temu, *.meteor.ie Witam. Na jakim kanale będzie mecz. Mam nc+. Dzięki za pomoc odpowiedz

Ja jaja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Strumyk.tv i jakoś się obejrzy odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.201.146 Warto dodać, że podobnie jak wszystkie poprzednie mecze Legii, również ten na żywo będzie transmitować telewizja portugalska TTV Sport. Mecz od 20 na kanale 4.



Miłego oglądania. odpowiedz

Ania 1916 L - 1 godzinę temu, *.net.pl @Kibic: a ten kanał jest na nc plus ?? odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.netfala.pl Może to i dobrze, że ten mecz nie będzie dostępny w otwartym kanale... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Yeti: słabo znasz historię Legii pisząc takie głupoty. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.netfala.pl @grzesiek: A co do tego ma historia Legii? odpowiedz

User - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Yeti: historia lubi się powtarzać :) odpowiedz

