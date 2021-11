Konferencja pomeczowa

Gołębiewski: Rywale narzucili swój styl

Czwartek, 25 listopada 2021 r. 23:42 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Marek Gołębiewski (trener Legii): To było bardzo ciężkie spotkanie. Od początku meczu Leicester narzuciło nam swój styl gry. Z biegiem czasu zmieniliśmy nieco ustawienie i wówczas nasza gra zaczęła wyglądać lepiej. Przy wyniku 2-0 udało nam się zbliżyć do rywala, ale po stałym fragmencie gry zrobiło się 3-1. Brakowało nam wiele, aby zdobyć jeszcze dwa gole tak dobrej drużynie jak Leicester City.



Yuri Ribeiro i Filip Mladenović to typowi wahadłowi. Nie mając większej możliwości wyboru zdecydowaliśmy się grać piątką obrońców. Po stracie gola zmieniliśmy sposób gry na czwórkę obrońców, ale potem i tak daliśmy sobie wbić dwie bramki. Nawet wtedy, kiedy Yuri już grał na lewej obronie. Grają ludzie, a systemy są tylko po to, aby przeciwstawiać się rywalom.



O słowa Dariusza Mioduskiego odnośnie posady trenera trzeba pytać jego samego. Kiedy podpisywałem kontrakt z drużyną, to dostałem informację, że mam misję ratowania wyników. Na razie rezultaty mnie nie bronią. O wszelkie szczegóły proszę pytać jednak prezesa. Każdy w Legii zdaje sobie sprawę z tego gdzie gra. Nie ważne kto będzie trenerem, ale każdy musi zostawiać tutaj swoje serce. Zawodnicy wiedzą gdzie są i zawsze będą zostawiać serce dla tego klubu.



Jestem osobą żywiołową, dlatego moja reakcja na błąd Mahira była mocno ekspresyjna. To kosztowało nas stratę gola. Dzisiaj Luquinhas był wyróżniającą się postacią. Jeżeli mielibyśmy 2-3 graczy jego pokroju w składzie, to na pewno byłoby mu łatwiej osiągać lepsze liczby.