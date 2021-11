Konferencja pomeczowa

Rodgers: Cieszy mnie nasza dyspozycja

Brendan Rodgers (trener Leicester): Jestem bardzo zadowolony z wyniku i naszej dyspozycji. Ważny był nie tylko rezultat, ale również, to jak prezentowaliśmy się na boisku. Dobrze graliśmy pressingiem, na dobrej intensywności. Wyglądaliśmy solidnie i jestem zadowolony z naszej gry. Nasza agresja była na dobrym poziomie. Atmosfera na stadionie była bardzo dobra, co dało się odczuć. To dawało nam dużo dobrej energii. To było fantastyczne.



Jestem bardzo zadowolony z tego jak się zaprezentowaliśmy. W drugiej połowie tempo nieco spadło, ale dobrze graliśmy w obronie i mieliśmy większe posiadanie piłki. Straciliśmy co prawda gola po rzucie karnym, jednak ogółem jestem z naszej dyspozycji bardzo zadowolony. Myślę, że w ostatnich kilku dniach czuliśmy potrzebę zagrać w taki sposób. Musieliśmy zaprezentować lepszą intensywność zarówno w ataku jak i w obronie. Cieszy mnie nasza koncentracja, a także ustawianie się poszczególnych zawodników na boisku. Jako zespół wyglądamy dobrze, mamy sporo młodych graczy i rywalizacja na takim poziomie to dla nich cenne doświadczenie.



W następnej kolejce będziemy musieli zagrać na 100% naszych możliwości, ponieważ będziemy potrzebowali wygranej z Napoli.



Nie widziałem dokładnie tego, co działo się na trybunach. Tak nie powinno to jednak wszystko wyglądać. Mam nadzieję, że nikt w tym wszystkim nie ucierpiał.