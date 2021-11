Cudu nie było

Sędziowie

Główny: Deniz Aytekin (Niemcy)

Asystent: Christian Dietz (Niemcy)

Asystent: Markus Sinn (Niemcy)

Techniczny: Martin Petersen (Niemcy)



ABC - 8 minut temu, *.centertel.pl Boruc kupuj Legie niema na co czekać odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 13 minut temu, *.centertel.pl To samo było z Widzewem i Wisła tyle że Wisła nie spadła czeka nas to samo

To może potrwać kilka lat zanim wrócimy na szczyt

Taka jest niestety prawda odpowiedz

BombeRRo - 39 minut temu, *.240.252 Sebki na trybunach podobno znowu siary narobiły? odpowiedz

ZMIANY , ZMIANY, ZMIANY....W KLUBIE - 40 minut temu, *.120.19 PRZIWITAĆ ICH JAK TRZEBA, ZATRZYMAĆ NA DWORCU AUROKAR WSIĄŚĆ !I PRZEJAŻDZKA I ROZMOWA WYCHOWACZA, JAK TO NIE WYSTARCZY WYGONIĆ ICH Z BOISKA JAK BĘDĄ CHCIELI GRAĆ! odpowiedz

zaba285 - 41 minut temu, *.grupaping.pl Emreli zamiast wracać za straconą piłką pokazuje dziwne pretensje a później człapie. Wieteska super kryje Dakę i mamy 1:0.

2 bramka, Wieteska ustawia się jak pachołek, zamiast doskoczyć wślizgiem do strzelca, to samo co w Neapolu na 3:0...

Miszta na 3:0 no cóż...

1,5 bramki Wietestki jak dla mnie, standard. niech wraca do Górnika... odpowiedz

Edmund - 4 minuty temu, *.tpnet.pl @zaba285: ''wraca''? Przecież on jest stąd . odpowiedz

nerwosol - 49 minut temu, *.160.198 Skład Legii :Luquinhas, Zorro, osiem ogórków i seler naciowy w bramce. Takim składem wygrać się nie da. Dobranoc, dobranoc ****ne pchły na noc. I ch()j z tym wszystkim. odpowiedz

Michał - 54 minuty temu, *.plus.pl No to teraz z 3 dni wolnego się należy za taką harówkę. A przepraszam przecież my za 3 dni gramy z Irkiem Mamrotem i jego bandą. No i strach się bać co to będzie. Uciekajmy do domu.... Jagiellonia przyjeżdża hihi. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

olo - 1 godzinę temu, *.157.37 Cud??? Cudów nie ma. Nie ma zespołu, nie będzie zwycięstw. Ze Spartakiem będzie to samo odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zero niespodzianek. Teraz skupić sie na niedzieli i zdobyć 3ptk. odpowiedz

Kaczynski - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Lukas: Dobry dowcip :D odpowiedz

Wyrozumiali Angole dla Legii - 1 godzinę temu, *.com.pl Legia powinna podziękować Angolom , że zagrali drugim garniturem i nie na 100 % . Co by pomyśleć jakby zagrali pierwszą 11 i potraktowali mecz z Legią jak mecz w Premier League . Pewnie byłby to jeden z najwyższych wyników w dziejach Europejskich Rozgrywek . Ostatnio udaje Legii podbijać Rekordy . odpowiedz

Wtf - 1 godzinę temu, *.as13285.net Jak oni chcieli wygrać? Na stojąco?

Nikt mi nie wmówi że akurat temu jest winny trener.

Co któreś zagranie tylko rozkładane ręce masakra jakaś.

odpowiedz

Pan - 1 godzinę temu, *.media.pl Wg mnie cud był. Tylko 3 bramki w plecy do tego jedna strzelona. W Lidze Mistrzów taki wynik byłby marzeniem a nie jakieś kompromitacje w stylu 0-6, 4-8, 1-5... Niestety teraz w lidze czeka nas powtórka tego wyniku i to już będzie upokarzające. Najbardziej żal tego że piłkarzy mamy niezłych poza tą sierotką w bramce. Zawsze było odwrotnie odpowiedz

POZWOLE SOBIE NA POWTÓRKE KOMENTARZA, TOP 1! - 1 godzinę temu, *.120.19 Przed meczem Pudel mówi, że chce Papszuna. To jak trener Gołębiewski ma się czuć? Co czują piłkarze? Że są chwilowo w jakimś "projekcie tymczasowym"? To są jaja co się dzieje. Tak jak ktoś powiedział, Legia wpadła w ruchome piaski i im bardziej się miota, tym bardziej się w nich zagrzebuje. odpowiedz

Kolo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ktoś liczy te porażki? Która to porażka z rzędu? Ci "piłkarze", szczególnie z formacji obronnej są wszyscy do wymiany. Oni nigdy nie będą dobrzy w tym co robią, za dużo braków. Żaden trener ich tego nie nauczy bo kuleją tam podstawy. Brakuje też bramkarza, bo ani Boruc, ani Miszta ani Tobiasz się nie nadają. odpowiedz

Mar... - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wszystko w plecy ,kiedy nadejdą tłuste dni.. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jędza trzecia żółta i nie zagra ze Spartakiem brawo.. odpowiedz

Stary Kibic z Żylety - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kupił Miodek sobie bolid formuły 1 i myślał że umie nim jeździć ;-(

Chłopie zadufany zatrudnij Prezesa przez duże P i będzie ok :) odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Miszta, Jędza i Wieteska - 3 klauny które po tym meczu powinny mieć rozwiązane kontrakty. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do pokonania Leicester nie potrzeba "cudu" - potrzeba 11 mężczyzn. Legia nie ma ani jednego. odpowiedz

Astor - 1 godzinę temu, *.206.86 Trzecia bramka wyblok na Wietesce, wyraźnie dostał łokciem w kratań i nie był zdolny do interwencji w czasie dośrodkowania, nie wiem co na tym VARze robą, chyba musiałby się przwrócić, żeby to dostrzegli, poza tym defensywa wykartkowana na Spartak, a zatem szykuje się pożegnanie z Europą i wiele wskazuje na to, że na dłuższy czas. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Astor: Jak cała? Jędza chyba tylko nie zagra odpowiedz

Astor - 1 godzinę temu, *.206.86 @Dedi: Faktycznie, zgadza się, Wieteska i Mladenović mieli po jednej kartce, zwracam honor, sorry my bad. odpowiedz

Dedi - 58 minut temu, *.plus.pl @Astor: Będzie Boruc dyrygował już w bramce... i Nawrocki więc jakoś to się zastąpi Jędze odpowiedz

powiś(L)e - 1 godzinę temu, *.160.123 Pudelkowy Cricoland "nie zwalnia tempa" i bawi się dalej. odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @AdamJ: to raczej nie jego wina że gra w 1 zespole. Pierwszy bramkarz ma kontuzję, drugiego nie mamy, więc gra niegotowy nastolatek. To prezio z dyrkiem zbudowali tak skład i takie zaplecze. Gratulacje się należą im. odpowiedz

AdamJ - 50 minut temu, *.chello.pl @Ja1916: Ale przecież mamy - Tobiasza, który w nielicznych meczach, na które został wpuszczony, prezentował się lepiej od Miszty.

Natomiast za obecną degrengoladę odpowiada Michniewicz, który:

- zniszczył sztab szkoleniowy pozostawiony przez Vukovicia

- zawalił okres przygotowawczy

- wykazał się nielojalnością wobec klubu i piłkarzy gardłowaniem w ściekowych mediach

- udowodnił brak umiejętności zarządzania drużyną

Mioduski, Kucharski i Zahorski ponoszą odpowiedzialność pośrednią, gdyż to oni zastąpili Vukovicia Michniewiczem. Gdyby Vuko dostał szansę w zeszłym sezonie, mistrzostwo byłoby nasze tak czy inaczej, a obecnej żenady by nie było, jestem pewien. odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Skibicki ostatni rożny stadiony świata,Miszta znów pusty przelot.

Ten wielbiciel kóz nie wiele lepiej. odpowiedz

DUMA ROZPIERA - 1 godzinę temu, *.com.pl WSZYSCY NA JAGIELONIĘ !!! Trzeba Naszym Gwiazdom podziękować za 17 Miejsce w Tabeli jednej z najsilniejszych lig w Europie . odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.net.pl Cudu nie było? Nic nie było. odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Dobranoc, ja tu może już zgasze światło. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Od wrześniowego zwycięstwa nad Leicester Legia rozegrała 10 meczy, 9 przegrała. Wygraliśmy tylko w Pucharze Polski. Nie widzę żadnych perspektyw na poprawę w tym roku... odpowiedz

Gimbi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @lucho_83: Ja widzę perspektywę na poprawę Twojego posługiwania się językiem polskim. Dzięki jednemu z tutejszych komentujących (dziękuję !) zapamiętałem do końca życia: "meczy to koza". Zatem " [...] Legia rozegrała 10 meczów [...] ". Z legijnym pozdrowieniem, bez spiny :-) odpowiedz

Wronkie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zawsze broniłem drużyny nie jestem kibicem sukcesu, zawsze staram się być optymistą, ale po obecnej serii już nie potrafię. Chciałbym więc zaproponować nowy odświeżony tekst Czarnej eLki:

Czarna eLka w kółeczku się mieni, to jest Legii święty znak, jej zawodnicy są wciąż zwyciężani śmieje się z nich cały świat. Śmieją się nich kibice angielscy, śmieją się z nich także holenderscy, śmieją się z nich kibice Górnika, śmieje się z nich cała polska liga! Śmieje się z nich policja angielska, śmieje się nich także holenderska, śmieją się z nas kibice Górnika, śmieje się z nas cały świat!! odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl mimo 3 bramek to i tak 1 polowa o wiele lepsza niz 2 ...szkoda ze miszta zaspal przy rogu jak bramke stracilismy :( leicester nie bylo by tak pewne zwyciestwa... trzeba wygrac ze sprtakiem... odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nic nadzwyczjnego Legia nie pokazała. Grali słabo i przegrali. odpowiedz

Dickson Czoto Czarne Złoto - 1 godzinę temu, *.206.140 Proste i podstawowe pytanie - kiedy na taczce Miodulski zostanie wywieziony przez decyzyjnych?!!? Czy nadal ta degrengolada będzie akceptowana? odpowiedz

leon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jendrzejczyk znów kartka zółta żeby nie grać w najważniejszym meczu ze Spartakiem takiego kapitana trzeba wy....ć z klubu na zbity pysk . odpowiedz

Stefan - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @leon: Jędrzejczyk głąbie. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl ciezkie nogi ciezka glowa mowiac szczerze to jest dramat ale wlasnie tak wyglada pazernosc na talary ktos zbil niezla kaske za takie cos wszystko zostalo sprzedane i dziwie sie ze my Legionisci przychodzimy i jeszcze wierzymy ze cos sie zmieni dzis juz wiadomo ze cudu juz nie bedzie to nauczka dla innych ze pazernosc nie poplaca WY My fani Legia teraz za to placimy odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl Tyle co nam Leicester miejsca zostawiało, aż wstyd, no cóż, Mioduski zostawił nas z Gołębiewskim, nasprowadzął Czesławowi szrotu bez konsultacji z nim i na niego teraz próbuje zwalać odpowiedz

Lawok - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie potrafię zrozumieć, jak MISTRZ Polski potrafił przegrać z dwunastym zespołem Premier League. Z piątym zespołem ubiegłego sezonu tej śmiesznej ligi, który nawet nie był w stanie grać o Ligę Mistrzów, w przeciwieństwie do nas. Były momenty, bardzo podobała mi się dwójkowa akcja w rzucie karnym, czyli gol dla nas, ale to jest jakaś kpina. I teraz ten Papszun. O Jezu, jak tak można. Panie Mioduski, wierzę w Pana, ale musi Pan przestać myśleć o Panu Marku, bo Pan Pana Marka już ma. Tylko Gołębiewski. Dać mu więcej czasu. I wierzyć. Wierzyć. Wierzyć. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ostatni rożny pały skibickiego było podsumowaniem tego meczu. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dopóki Prezesem Legia Warszawa jest Pan Pudel vel Loczek moja nogą na Ł3 nie stanie.

Dziękuję. Dobranoc. odpowiedz

Misza_Praga - 1 godzinę temu, *.plus.pl @filand: to SPIE.......ALAJ NA k6 !!! odpowiedz

Passa Legii trwa w najlepsze - 1 godzinę temu, *.com.pl Anglicy Rezerwami sobie ot tak zagrali z nami , bez żadnej napiny nas oklepali . Passa Legii podtrzymana odpowiedz

Jared - 1 godzinę temu, *.klikom.net Panie trenerze liczę na odrobinę profesjonalizmu z Pana strony i podanie się do dymisji. Jeszcze dużo nauki przed Panem w III lidze bo Legia to nie ten poziom dla Pana.... odpowiedz

