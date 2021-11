Mladenović: Ta sytuacja jest niemożliwa. Brak mi słów

- To był bardzo trudny mecz, ale takiego się spodziewaliśmy. Dla nas każdy mecz w tym momencie jest trudny, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Przeciwko Leicester nie gra się łatwo, pokazali nam dzisiaj, że mają jakość zarówno drużynową, jak i indywidualną. A my, jak zwykle, ze swoimi prostymi błędami... Mówiłem już wiele razy, nie mam siły już powtarzać, ze to na takim poziomie robi wielką różnicę. Możemy mówić o obronie, o ofensywie, o wszystkim, ale to nie jest odpowiedni moment. Strzeliłem bramkę, ale jestem smutny. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ta obecna sytuacja jest niemożliwa. Brak mi słów. Nie wiem jak, ale mam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. To boli, ale musimy grać dalej - powiedział po meczu z Leicester City Filip Mladenović.

Max - 30 minut temu, *.vectranet.pl Przy 2 golu był blisko akcji i zamiast ruszyć jakoś pomóc to szedł z tyłu i patrzył jak Jedze wkręcają w boisko a Wietes się desperacko ratuje a od akcji dzieliło go 5 metrów. odpowiedz

Stop segregacji! - 41 minut temu, *.orange.pl Wypi.... ać!!! odpowiedz

Dedi - 55 minut temu, *.plus.pl Panie Mladen co się zmieni z takim podejściem to jesteście drugie Schalke, oni też po każdym meczu przegranym mówili że wszystko wróci zaraz do normy, a z Ligi i tak nie spadniemy bo my wielka Nazwa i Firma

Spadli... odpowiedz

Stachu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mladen, Pekhart, Slisz, Kharatin do rezerw!! odpowiedz

Kasztan - 1 godzinę temu, *.com.pl Niemożliwa to jest twoja gra w obronie odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co Ty pier...zaliczyłeś największy zjazd. Z najlepszego zawodnika do najgorszego. Czyja to wina? odpowiedz

WON! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl WON odpowiedz

Legia To My. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dość frajerzy!!!! Wypad z Klubu odpowiedz

