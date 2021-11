Odległe miejsce Brzozowskiego w PŚ w Bernie

Szpadzista Legii Warszawa, Seweryn Brzozowski startował w zawodach Pucharu Świata w Bernie. Legionista w konkursie indywidualnym zajął odległe, 204. miejsce (na 265 startujących). Brzozowski wraz z Wojciechem Lubienieckim, Mateuszem Antkiewiczem i Maciejem Bielcem startował również w rywalizacji drużynowej. Polacy pokonali Estończyków (39:34), przegrali 19:30 w rywalizacji o awans do ćwierćfinału z Włochami, a następnie przegrali ze Szwecją i USA oraz zwyciężyli Argentyńczyków, co dało im 15. miejsce w końcowej klasyfikacji.

