Z Leicester bez Boruca, Nawrockiego i Kastratiego

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

W czwartkowym meczu z Leicester City FC nie zagrają Artur Boruc , Maik Nawrocki i Lirim Kastrati . Występ doświadczonego bramkarza był rozważany - piłkarz normalnie dziś trenował z drużyną - ale sztab podjął decyzję, że między słupki wróci w niedzielę w meczu z Jagiellonią Białystok. W meczu z Anglikami w bramce zobaczymy Cezarego Misztę . Z kolei powrót Maika Nawrockiego planowany jest na pucharowe spotkanie z Motorem Lublin. Możliwe, że w czwartek szansę gry od pierwszej minuty otrzyma Mateusz Hołownia . Do Anglii nie poleci również Lirim Kastrati , który podczas ubiegłotygodniowego treningu doznał urazu i nadal nie ćwiczy z drużyną.

