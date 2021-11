Przygotowania do meczu z Leicester

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

Wtorkowy trening legionistów rozpoczął się o godzinie 16:30. Pierwsza część zajęć przeprowadzona została w budynku, a kilka minut po godzinie 17 zespół stawił się na boisku. W zajęciach wzięło udział 25 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Z zespołem ćwiczyło czterech zawodników z Legii II - Tomasz Nawotka , Karol Noiszewski , Rui Gomes i Maciej Kikolski . W zajęciach nie wzięli udziału Lirim Kastrati (kontuzja) i Rafael Lopes oraz ci, którzy z powodu urazów nie trenuję od dawna - Bartosz Kapustka i Joel Abu Hanna . Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka Zespół długo pracował nad odpowiednim ustawianiem się przy dośrodkowaniach - w ostatnich tygodniach ten element gry pozostawiał wiele do życzenia. W ostatnich meczach dwa razy udało się "Wojskowym" zdobyć bramki po rzutach wolnych, więc kontynuowana była praca nad różnymi rozwiązaniami stałych fragmentów gry. Na zakończenie odbyła się większa gierka na skróconym polu gry. W środę przed południem zespół wyrusza do Anglii. Legioniści mają zaplanowany trening na King Power Stadium na godzinę 20 czasu polskiego (19 czasu lokalnego), wcześniej odbędzie się konferencja prasowa Marka Gołębiewskiego . Mecz Leicester City FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 25 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego (20 czasu lokalnego). Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka

TRENER TRENERÓW... - 41 minut temu, *.120.60 I ZNOWU NIE BYŁO BIEGANIA NA POCZĄTKU TRENINGU, W NOGACH PROBLEM.... odpowiedz

DZIĘKI CI PANIE! - 2 godziny temu, *.120.60 W zajęciach nie wzięli udziału Lirim Kastrati (kontuzja) i Rafael Lopes odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.grupaping.pl @DZIĘKI CI PANIE!: akurat brak Lopesa byłby dużym wzmocnieniem odpowiedz

Kudlaty - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wielki talent Lecha Poznań ma dopiero 19 lat, a już jest wart niewiarygodne 10 milionów euro. Mimo to Lech prosi o coś więcej dla niego, ale Manchester City jest gotów zapłacić 20 mln euro plus pewne premie.



Kamiński rozegrał w tym sezonie dla Lecha łącznie 15 meczów, w których strzelił 5 bramek i dodał 4 asysty. Umowa z obecnym klubem obowiązuje do lata 2024 roku i dlatego Lech nie pozwala na niską cenę



Legia cała teraz nie jest tyle warta odpowiedz

SUPER!LEGIA!POWRÓCI! - 2 godziny temu, *.120.60 @Kudlaty : NIKOMU NIE MUSISZ WCISKAĆ SWOICH FANTASMAGORII...TO NORMALNE ŻE CZOŁÓWKA W TABELI JEST DROŻSZA OD CZOŁÓWKI NA DOLE... odpowiedz

K(L)AKIER - 4 godziny temu, *.inetia.pl Liga juz przegrana, to moze chociaż liga Europy na otarcie łez odpowiedz

Zdzich - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @K(L)AKIER:



Przecież Finał LE już wygrany w Szczecinie był! odpowiedz

