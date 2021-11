Kadra Legii na mecz z Leicester City

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

21 zawodników znalazło się w kadrze Legii Warszawa na piąty grupowy mecz Ligi Europy. Trener Marek Gołębiewski nie zabrał do Anglii Artura Boruca, Lirima Kastratiego, Maika Nawrockiego, Rafaela Lopesa, Kacpra Kostorza i Josue. Ten ostatni nie może zagrać z powodu żółtych kartek. Bramkarze: Cezary Miszta, Kacper Tobiasz Obrońcy: Mateusz Hołownia, Artur Jędrzejczyk, Mattias Johansson, Filip Mladenović, Lindsay Rose, Mateusz Wieteska Pomocnicy: Andre Martins, Jurgen Celhaka, Ihor Charatin, Bartłomiej Ciepiela, Jakub Kisiel, Luquinhas, Ernest Muci, Yuri Ribeiro, Kacper Skibicki, Bartosz Slisz Napastnicy: Mahir Emreli, Tomas Pekhart, Szymon Włodarczyk Jakim składem wybiegnie na murawę stadionu w Leicester drużyna Legii? Podawajcie swoje propozycje w komentarzach.

StaryPo.eb - 30 minut temu, *.orange.pl Włodar za wysoko! A gdzie Grzelak? odpowiedz

Dossa Junior - 35 minut temu, *.chello.pl dawać na środek Jurgena, Kubę albo Bartka, mam dosyć tego Charatin - tak nijakiego grajka na tej pozycji nie było w (L) od czasów "wielkiego" Chrisa Philippsa odpowiedz

Dario65 - 39 minut temu, *.waw.pl A.Boruc/Ł.Fabiański

Kubicki Zieliński Janas Wdowczyk

G.Lewandowski Pisz Mandziejewicz Karaś

Dziekanowski Podbrożny lub Mięciel

ale to już było? odpowiedz

Wyjazd - 41 minut temu, *.chello.pl Czy informacja o miejscu wymiany woulcherow juz się ukzała na legialive i przegapiłem , czy jeszcze czekamy? odpowiedz

Mdmd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mecz za darmo na cbcsport azerskim. odpowiedz

