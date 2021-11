LE: Wygrana Spartaka z SSC Napoli

W meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy Spartak Moskwa wygrał na własnym stadionie z SSC Napoli 2-1. Drugie spotkanie grupy C pomiędzy Leicester City FC i Legią Warszawa rozegrane zostanie w czwartek, 25 listopada o godzinie 21 czasu polskiego. Spartak Moskwa 2-1 (2-0) SSC Napoli Aleksandr Sobolew 3 (k), 28 - Elif Elmas 64 Spartak: 57. Aleksandr Sielichow - 3. Maximiliano Caufriez, 2. Samuel Gigot, 14. Gieorgij Dżykija - 8. Victor Moses (83, 92. Nikołaj Rasskazow), 68. Rusłan Litwinow, 18. Nail Umiarow, 22. Michaił Ignatow (72, 17. Aleksandr Łomowickij), 24. Quincy Promes (90, 11. Jordan Larsson), 6. Ayrton - 7. Aleksandr Sobolew Napoli: 1. Alex Meret - 22. Giovanni Di Lorenzo, 26. Kalidou Koulibaly, 5. Juan Jesus, 6. Mário Rui - 68. Stanislav Lobotka (79, 13. Amir Rrahmani), 20. Piotr Zieliński, 7. Elif Elmas - 11. Hirving Lozano, 37. Andrea Petagna, 14. Dries Mertens żółte kartki: Litwinow, Sobolew, Promes - Koulibaly

Sebo(L) - 41 minut temu, *.master.pl Cytując klasyka : "I wsio" odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Nawet lepiej niż gdyby Spartak ugrał remis bo wtedy Legia musiałaby na koniec zremisować u siebie ze spartakiem, a doskonale wiemy jak się kończy bronienie 0-0 przez polskie ekipy...



Tak Legia jak ze Sportingiem ma wszystko we własnych nogach. Wystarczy wygrać ze spartakiem i jest wiosna z pucharami. I tak wątpie czy im się uda. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Cytując klasyka "...po wszystkiemu już..." odpowiedz

JKL77 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jutro spadek na 4 miejsce, w pupę za 2 tygodnie od przyjaciół ze wschodu i można iść na zimowy urlop. odpowiedz

Lolek - 2 godziny temu, *.telkab.pl Tu nie ma co się napinać...w zimie trzeba zrobić porządek i skupić się na lidze i pucharze Polski... odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.111.202 Bardzo dobry wynik dla Legii. Wystarczy pokonać Spartak w ostatnim meczu i gramy dalej w Lidze Europy. odpowiedz

LWS - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moze niespodziewany remis jutro ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

StaryPo.eb - 2 godziny temu, *.orange.pl @LWS: Wierzysz w cuda? Jutro zostaniemy zmieceni. Sądzę, iż tak ze 4:1 dla Leicester. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Jutro zjazd na dno tabeli... niestety ale tam jest miejsce Legii.

Jak w zimie nie dojdzie do powaznych wzmocnien kadry oraz konkretnych zmian w strukturze sportowej tj. dyrektora sportowego, prezesa oraz sztabu szkoleniowego to jest kaplica.

odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @bum: znając Mioduskiego to tylko trenera zmieni odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.29 @bum: Cytat: "Jak w zimie nie dojdzie do powaznych wzmocnien kadry oraz konkretnych zmian w strukturze sportowej tj. dyrektora sportowego, prezesa oraz sztabu szkoleniowego to jest kaplica."Koniec cytatu . Podpisuję się pod tym cytatem dwoma rękoma i tyle. odpowiedz

Janusz - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl W ten sposób puchary poszły się je...ć... odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl No i dobrze,skończą się mrzonki o pucharach na wiosnę.Tu trzeba się przed spadkiem bronić! odpowiedz

Orson - 2 godziny temu, *.chello.pl Przydałoby się jutro wygrać... ???? odpowiedz

