Rodgers: Spodziewamy się wyrównanego meczu

Środa, 24 listopada 2021 r. 15:08 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Czeka nas bardzo trudne spotkanie. Proszę wszystkich kibiców o wsparcie dla drużyny, bo zespół tego potrzebuje i zasługuje na to - mówi przed czwartkowym meczem Ligi Europy trener Leicester City FC, Brendan Rodgers.



- Rozmawiałem dziś z moimi zawodnikami. Wiemy, że Legia ma swoje problemy, w lidze spisuje się słabo, ale jednocześnie była mistrzem Polski w ostatnich trzech latach. Zostały nam do rozegrania 2 mecze, wiemy, że nie będzie łatwo. Koncentrujemy się na swojej strategii na to spotkanie, na naszym nastawieniu. Mam nadzieję, że te dwa elementy w połączeniu ze wsparciem kibiców będą odpowiednią kombinacją do wygrania z Legią.



- Musimy zagrać na swoim normalnym poziomie, od początku spotkania z odpowiednią agresją, grać zespołowo, szybko odzyskiwać piłkę po stracie, a potem znajdować miejsce i wychodzić z atakami. Musimy wygrywać pojedynki 1 na 1. Pracowaliśmy nad tym ostatnio, mieliśmy też trochę czasu, żeby dojść do siebie po poprzednim meczu. Niezależnie od problemów Legii, musimy skupić się na sobie, na swoim pomyśle na ten mecz i zagrać z pewnością siebie. Mam nadzieję, że sprawimy Legii sporo problemów. Naszym atutem będzie koncentracja, potrafimy też udźwignąć ciężar gry. Spodziewamy się jednak wyrównanego meczu.