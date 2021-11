Liga Europy: Jakie rozstrzygnięcia potrzebne Legii, by grać dalej?

Środa, 24 listopada 2021 r. 18:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po środowym zwycięstwie Spartaka Moskwa z SSC Napoli do ostatecznych rozstrzygnięć w grupie C pozostały już tylko trzy mecze. W jakiej sytuacji przed decydującymi starciami jest Legia? Co musi się wydarzyć, aby stołeczny klub zajął co najmniej 2. miejsce i kontynuował grę w Lidze Europy? Jakie wyniki dadzą Legii awans do Ligi Konferencji Europy z 3. miejsca? Zapraszamy na analizę.



Aktualna tabela grupy C Ligi Europy



TABELA GRUPY C mecze punkty zwycięstwa remisy porażki bramki 1. Spartak Moskwa 5 7 2 1 2 9-9 2. SSC Napoli 5 7 2 1 2 12-8 3. Legia Warszawa 4 6 2 0 2 3-7 4. Leicester City FC 4 5 1 2 1 7-7



Bieżąca kolejka:

24.11. Spartak Moskwa 2-1 SSC Napoli



Pozostałe mecze do rozegrania:

25.11. Leicester City FC - Legia Warszawa

09.12. Legia Warszawa - Spartak Moskwa

09.12. SSC Napoli - Leicester City FC



W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn ma tyle samo punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje bilans bezpośrednich spotkań. Legia ma gorszy bilans w starciach z Napoli, a Napoli ma gorszy w dwumeczu ze Spartakiem.



Legia awansuje do Ligi Europy jeśli:

- wygra z Leicester oraz nie przegra ze Spartakiem

lub

- wygra z Leicester oraz przegra ze Spartakiem oraz Napoli nie wygra z Leicester

lub

- zremisuje z Leicester oraz zremisuje ze Spartakiem oraz Napoli wygra bądź przegra z Leicester

lub

- wygra ze Spartakiem





Legia awansuje do Ligi Konferencji Europy jeśli:

- wygra z Leicester

lub

- zremisuje z Leicester oraz zremisuje ze Spartakiem