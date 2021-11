Które miejsce w grupie LE? Huśtawka nastrojów wśród kibiców

Czwartek, 25 listopada 2021 r. 11:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od momentu losowania fazy grupowej Ligi Europy w naszym serwisie trwa sonda, w której codziennie możecie głosować na to, które miejsce Waszym zdaniem Legia Warszawa zajmie w grupie C.



Poniżej prezentujemy wykres, w który zestawiliśmy wasze typy tydzień po tygodniu (od 27 sierpnia do teraz). Tuż po losowaniu ponad 50% głosujących stawiało na trzecie miejsce. Wygrane ze Spartakiem i Leicester spowodowały, że na prowadzenie wyszła opcja drugie miejsce, która osiągnęła ponad 37% procent, a trzecie miejsce miało w tamtym momencie ok. 30%. Sporo osób, bo blisko 30% uwierzyło, że Legię stać na wygrane grupy.



Odwrócenie wyników nastąpiło po pierwszej porażce z SSC Napoli. Wówczas niepowodzenie pucharowe nałożyło się na słabą dyspozycję w lidze i na prowadzenie wszyły opcje: trzecie miejsce (ok. 39%) i czwarte miejsce (35%). I te proporcje aktualne są także dziś. Większość kibiców uważa, że stołeczny klub zajmie w swojej grupie czwarte miejsce (51% głosów w ostatnim tygodniu). 29% wybrało opcję trzecie miejsce. 15% wierzy w awans z drugiej lokaty, 5% liczy na wygraną grupy.



Głosowanie tydzień po tygodniu (27.08. - 25.11.)